ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Уплатить налог необходимо перед оказанием компьютерных услуг

10.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Уплатить налог необходимо перед оказанием компьютерных услуг
В Республике Беларусь физические лица имеют право осуществлять некоторые виды деятельности, для которых им не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району, одним из таких видов деятельности является деятельность по оказанию услуг в области компьютерного программирования, ремонта компьютеров и периферийного оборудования, к которому относятся:

  • оказание услуг по разработке веб-сайтов;
  • оказание услуг по установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения;
  • оказание услуг по восстановлению компьютеров после сбоя;
  • оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования;
  • обучение работе на персональном компьютере.

В налоговой инспекции обратили внимание, что данные виды деятельности физические лица должны осуществлять самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам.

«В случае привлечения к осуществлению указанных видов деятельности наёмных работников, такая деятельность гражданина потребует регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя», – подчеркнули в ИМНС.

Физические лица, которые планируют оказывать данные виды услуг, обязаны до начала оказания услуг подать в налоговый орган письменное уведомление с указанием конкретных видов деятельности, а также периода и места осуществления деятельности.

Прежде чем приступить к началу осуществления деятельности, физические лица обязаны уплатить соответствующую сумму единого налога. Так, ставка единого налога при оказании компьютерных услуг на территории Пинского и Ивановского района Брестской области установлена в размере 30,00 руб. в месяц.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по единому налогу. Так, ставка единого налога снижается на 20% для граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов, родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, граждан, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.

«В случае, если оказание услуг в области компьютерного программирования, ремонта компьютеров и периферийного оборудования носит непостоянный характер, уплата единого налога производится только за те месяцы, в которых эти услуги будут оказываться. При этом вести учёт полученных доходов, а также составлять и предоставлять отчётность в налоговый орган не требуется», – подытожили в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Налоговая инспекция разъяснила, является ли репетиторская деятельность предпринимательской
Новости дня
Новости экономики
 
МИД России: Лавров прилетит в Минск 19 июня для подписания соглашения о взаимном признании виз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика