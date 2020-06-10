Уплатить налог необходимо перед оказанием компьютерных услуг

Источник материала: Полесская правда



В Республике Беларусь физические лица имеют право осуществлять некоторые виды деятельности, для которых им не нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Как рассказали корреспонденту pinsknews.by в инспекции МНС Республики Беларусь по Пинскому району, одним из таких видов деятельности является деятельность по оказанию услуг в области компьютерного программирования, ремонта компьютеров и периферийного оборудования, к которому относятся:

оказание услуг по разработке веб-сайтов;

оказание услуг по установке (настройке) компьютеров и программного обеспечения;

оказание услуг по восстановлению компьютеров после сбоя;

оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию компьютеров и периферийного оборудования;

обучение работе на персональном компьютере.

В налоговой инспекции обратили внимание, что данные виды деятельности физические лица должны осуществлять самостоятельно, без привлечения иных физических лиц по трудовым и гражданско-правовым договорам.

«В случае привлечения к осуществлению указанных видов деятельности наёмных работников, такая деятельность гражданина потребует регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя», – подчеркнули в ИМНС.

Физические лица, которые планируют оказывать данные виды услуг, обязаны до начала оказания услуг подать в налоговый орган письменное уведомление с указанием конкретных видов деятельности, а также периода и места осуществления деятельности.

Прежде чем приступить к началу осуществления деятельности, физические лица обязаны уплатить соответствующую сумму единого налога. Так, ставка единого налога при оказании компьютерных услуг на территории Пинского и Ивановского района Брестской области установлена в размере 30,00 руб. в месяц.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготы по единому налогу. Так, ставка единого налога снижается на 20% для граждан, достигших пенсионного возраста, инвалидов, родителей (усыновителей) в многодетных семьях с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет, граждан, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет.