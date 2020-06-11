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На заводе в Столбцах открылся новый литейный участок
11.06.2020 10:28 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTВысокоточное и высокопрочное чугунное литье. На заводе в Столбцах открылся новый участок филиала Минского моторного завода. Цех оснащен современным оборудованием высокого класса из Италии, Польши и Германии, которое позволит обеспечивать многие предприятия столицы и региона готовым деталями для изготовления двигателей и их комплектующих. Это повысит также и экспортные поставки продукции.
На участке создано 27 новых рабочих мест. Сотрудничать приглашают в первую очередь молодых специалистов, для которых созданы привлекательные условия труда.
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Высокоточное и высокопрочное чугунное литье. На заводе в Столбцах открылся новый участок филиала Минского моторного завода. Цех оснащен современным...
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