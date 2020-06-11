|
«Беларусь должна оставаться индустриальной страной». Новый премьер рассказал про место малого и среднего бизнеса
11.06.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бизнес, в том числе малый и средний, может рассчитывать на поддержку государства, но должна быть и ответственность этого бизнеса, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко, отвечая на вопросы депутатов.
— Малый и средний бизнес должен иметь поддержку, но как глава государства обозначил, Беларусь должна оставаться индустриальной страной. В наших условиях малый и средний бизнес не сможет обеспечить такие масштабы и такие объемы, который позволят нам оставаться в числе индустриально развитых стран, — заявил Головченко.
При этом он отметил, что есть сектора, которые органично подходят для малого и среднего бизнеса — сфера услуг, производство небольших партий товаров, бытовые услуги населению.
— Но вопрос в том, что должна быть и ответственность этого бизнеса. В Беларуси создана нормальная конкурентная среда для развития предпринимательства, — считает премьер.
При этом Головченко подчеркнул, что нельзя все контролировать из Овального зала [парламента] и Дома правительства [кабинета министров]: поэтому многие решения отданы местным властям.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Беларусь должна оставаться индустриальной страной». Новый премьер рассказал про место малого и среднего бизнеса
- Но вопрос в том, что должна быть и ответственность этого бизнеса. В Беларуси создана нормальная конкурентная среда для развития предпринимательства, - считает...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)