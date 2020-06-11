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Правительство прорабатывает повышение трудовых пенсий по возрасту

11.06.2020 — Новости Экономики | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Правительство прорабатывает повышение трудовых пенсий по возрасту

Правительство по поручению Президента изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту. Об этом сегодня, отвечая на вопросы депутатов, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

Парламентарии поинтересовались, какие пути видит новый состав правительства по обеспечению сбалансированности бюджета, будут ли пересмотрены социальные обязательства по выплатам зарплат, пенсий, пособий на фоне негативного влияния мирового кризиса, конъюнктуры рынков.

«Расходы, связанные с оказанием качественных бюджетных услуг населению, будут сохранены. У нас есть четкое убеждение, что созданная подушка безопасности позволяет в полном объеме выполнить все социальные обязательства государства. Ни о каком приостановлении или пересмотре в сторону уменьшения социальных выплат речи быть не может. Более того, по поручению Президента правительство прорабатывает вопрос и изыскивает возможности для повышения трудовых пенсий по возрасту», — сказал премьер.

Он напомнил, что при формировании проекта бюджета на 2020 год были предусмотрены меры для компенсации возможных шоков. Кроме того, замещать выпадающие доходы планируется за счет сокращения отдельных расходов республиканского и местных бюджетов. В первую очередь речь идет о закупке импортных товаров и услуг.

Ситуация постоянно анализируется в правительстве совместно с Национальным банком. «Пока мы не видим существенных рисков, которые могли бы повлечь серьезные угрозы для макроэкономической стабильности страны», — отметил Роман Головченко.

Он подчеркнул, что сохраняется контроль за инфляцией, уровнем цен. «За пять месяцев индекс потребительских цен находится на отметке 3,2%, что соответствует прогнозным показателям. Более того, в мае ожидается даже небольшая дефляция», — обратил внимание премьер.

Таким образом, принимаемых мер достаточно, чтобы удержать годовой уровень инфляции в пределах прогноза, резюмировал руководитель правительства.

По информации БелТА

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