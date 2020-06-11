«Никого не знаю из латвийских компаний». Бабарико - о том, что его связывает с фирмами, где идут обыски

Источник материала: Tut.by

Сегодня в головный офис Белгазпромбанка, компании «ПриватЛизинг» и страховой компании «Кентавр» пришли с обысками сотрудники Департамента финансовых расследований КГК. TUT.BY спросил у потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико, который 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, в чем заключалась идея создания экосистемы, в которую одновременно входят банк, лизинговая, страховая компании и юридическая фирма, а также краудфандинговые платформы MolaMola и Ulej.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Виктор Бабарико напомнил, что «позиция Белгазпромбанка всегда была направлена на формирование аутсорсинговой деятельности в рамках несвойственных банку функций».

— Мы начинали развитие нашей сети договорами с Белпочтой. Мы развивали наши новые продукты в том числе с компаниями, связанными с «ПриватЛизингом». Я продолжаю считать, что политика выведения несвойственных для банка функций была правильной. Результатом стало то, что Белгазпромбанк является или по крайней мере являлся крупнейшим коммерческим банком страны, — ответил Бабарико. — Мы считаем, что создание экосистем — это путь, который демонстрируют все компании мира. Кто-то создает их как дочерние истории, кто-то — как партнерские.

По его словам, была попытка создать внутреннюю экосистему внутри Белгазпромбанка, но этому мешали два ограничения.

— По Банковскому кодексу, если мы имеем долю [в компании] больше 15 процентов, то нужно получать разрешение Нацбанка, что было сложно. Второе — мы как банк хотели приобрести долю компании «Кентавр», но акционеры сказали, что нет необходимости развивать непрофильную деятельность, — сказал политик.

В результате сотрудничества с вышеупомянутыми компаниями образовалась «экосистема банка и его партнеров».

При этом во время пресс-конференции Виктор Бабарико опроверг, что он имеет отношение к каким-либо латвийским структурам, которые являются акционерами вышеназванных белорусских компаний.

— С учетом того, что я ничего и никого не знаю из латвийских компаний, ничего не могу прокомментировать, — сказал претендент на роль кандидата в президенты Беларуси.

Как рассказал Виктор Бабарико, пока он не знает имена всех компаний, в которых сегодня проходили обыски.

— Мои связи с ними — это я, бывший сотрудник Белгазпромбанка, и клиенты Белгазпромбанка. Персонально никаким образом мы не связаны. Я частично знаю людей из этих компаний — и на этом, наверное, все, — сказал политик.

Что известно про компании, которые связывают с Бабарико?

Компании «ПриватЛизинг», «Кентавр» (страхование), «Правовой диалог» (юридические услуги) и «Хайв проджект» (краудфандинговые платформы MolaMola и Ulej) имеют ряд общих акционеров, в частности, это бывшие топ-менеджеры «Белгазпромбанка» и латвийские компании.

«ПриватЛизинг» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний. Доля компании на рынке составляла около 3,5%. Наиболее сильны позиции «ПриватЛизинга» в сегменте потребительского лизинга для физлиц, компания предлагает товары через свою платформу «рассрочка.бел» и сеть магазинов «5 элемент».

Как следует из данных единого реестра юрлиц, по 19% «ПриватЛизинга» принадлежит Алексею Геращенко и Андрею Харлановичу, который ранее возглавлял Агентство торговли в рассрочку. Эта компания совместно с Белгазпромбанком реализовывала платежную систему продажа «Рассрочка DELAY». Потом «Агентство торговли в рассрочку» было преобразовано с «ПриватЛизинг».

По 15% «ПриватЛизинга» имеют Сергей Добролет и Антон Морозов. Добролет был зампредом Белгазпромбанка, Морозов работал в юридическом отделе банка.

Еще 32% «ПриватЛизинга» принадлежит зарегистрированным в Латвии компаниям «АЛДИ Проджектс» и «МВС Инвестмент».

Вторая компания является конечным бенефициаром краудфандинговых платформ MolaMola и Ulej, которые развивает Эдуард Бабарико, сын Виктора Бабарико и глава его инициативной группы. Переводы на Ulej и MolaMola проходят через платежную систему Белгазпромбанка. Банк получает процент от каждой зачисленной суммы.

Добролет и Морозов входят в набсовет страховой компании «Кентавр».

По информации «Еврорадио», среди акционеров «Кентавра» компании «ПриватЛизинг», «Правовой диалог» и латвийская компания «Латвийское инвестиционное агентство «Ауструму Тилтс», которая до июня 2020 года была среди собственников «ПриватЛизинга». Также долю в компании имеют ее директор Сергей Прохорчик и еще три человека: Ольга Старченко, Наталья Акулич и Антон Морозов, который стал собственником лишь в марте 2020 года.

Председатель набсовета совета «Кентавра» Ольга Радецкая в ряде публикаций представлялась как «менеджер по корпоративным коммуникациям и социальным проектам компании «ПриватЛизинг», так и фонда «Шанс».

«ПриватЛизинг» с 2014 года активно сотрудничает с благотворительным фондом «Шанс», который всегда ассоциировался с семьей Виктора Бабарико. Компания также помогает Сенненской школе-интернату для детей-сирот и детей, Бытенскому детскому дому и Белорусской федерации шахмат.

Юридическая фирма «Правовой диалог» среди прочего занимается коллекторской деятельностью, то есть досудебным взысканием задолженностей по кредитам Белгазпромбанка.

Миноритарные доли в компании имеют Андрей Харланович, Алексей Геращенко, Антон Морозов, Светлана Добролет и Эдуард Бабарико, а также Белгазпромбанк. Латвийским компаниям «МВС Инвестментс» и «АЛДИ Проджектс» принадлежит 42,5% доли.

Владельцами «МВС Инвестментс» значатся граждане Латвии Александр Ростов и Алексей Степанов. В «АЛДИ Проджектс» директором числится Алексей Степанов. Он же обозначен как основной выгодополучатель. Среди акционеров также есть белорус Дмитрий Шевчук, полный тезка которого работал заместителем начальника юридического департамента Белгазпромбанка.