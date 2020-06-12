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Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от $1070 в почти готовом доме

12.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В микрорайоне Лошица-6 УКС Ленинского района предложил всем желающим купить квартиру в новостройке (можно сразу с машино-местом). Стоимость квадратного метра — от $1070. Такая информация опубликована в проектной декларации в газете «Минский курьер». 

Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме
Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме

В каких домах квартиры продаются

Госзастройщик выставил на продажу квартиры в двух домах. Первый — жилой дом №3 по генплану». Это дом переменной этажности (1-6-я секции — 10 этажей; 7-8-я секции — 7 этажей) на 336 квартир.

Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного монолитного каркасного жилого дома с техническим подпольем, теплым чердаком и техническими надстройками. Между жилым домом №3 существует связь в виде пешеходной платформы с рядом стоящим жилым домом №4 (почтовый адрес: Игуменский тракт, 14).

Конструктивное решение здания — монолитный железобетонный каркас с наружными ограждающими конструкциями из ячеистобетонных блоков. 

Под жилым домом запроектирован надземный закрытого типа гараж-стоянка на 89 маши- но-мест. На первом этаже жилого дома запроектированы встроенные помещения. Все квартиры сдаются без чистовой отделки.

Срок начала строительства объекта — 1 марта 2018 года. Окончание строительства объекта — 31 августа 2020 года.

Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме
Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме

Еще один на продажу — жилой дом №4 по генплану, где квартиры продаются сразу с машино-местом.

Машино-место располагается в подземном гараже-стоянке в жилом доме по адресу Игуменский тракт,14 (объект «Застройка микрорайона Лошица-6. Жилой дом №4 по генплану»). 

Срок окончания строительства подземного гаража-стоянки (5-й пусковой комплекс), входящего в состав объекта, определен решением Мингорисполкома от 12.03.2020 №763 на 15.05.2020. В настоящее время на объекте работает приемочная комиссия.

Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме
Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме
Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме

По какой стоимости можно купить жилье в новостройке

По настоящей проектной декларации для категории граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства объекты долевого строительства (квартиры с машино-местом):

  • 65,17 кв.м. по цене $1300/кв.м;
  • 65,98 кв.м. по цене $1300/кв.м;
  • 77,21 кв.м. по цене $1200/кв.м;
  • 77,76 кв.м. по цене $1200/кв.м;
  • 88,26 кв.м. по цене $1130/кв.м;
  • 90,11 кв.м. по цене $1100/кв.м.

По настоящей проектной декларации для категории граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства квартиры без машино-места: 

  • 84,77 кв.м. по цене $1100 долларов/кв.м; 
  • 85,07 кв.м. по цене $1100 долларов/кв.м; 
  • 85,09 кв.м. по цене $1100 долларов/кв.м; 
  • 88,26 кв.м по цене $1100 долларов/кв.м; 
  • 90,84 кв.м. по цене $1070 долларов/кв.м; 
  • 99,58 кв.м. по цене $1070 долларов/кв.м; 
  • 99,95* м2 по цене $1070 долларов/кв.м (это 3-комнатная квартира без машино-места на 2-м этаже может использоваться для проживания граждан с ограниченными возможностями здоровья (инвалид-колясочник).

Оплата вносится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.

Первоначальный взнос по строительству объекта долевого строительства составляет 30% от стоимости объекта долевого строительства. Первоначальный взнос должен быть внесен в течение 10 календарных дней с момента регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе.

Прием и регистрация заявлений для заключения договоров долевого строительства будет осуществляться с 15.06.2020.

Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме
Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме
Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от 70 в почти готовом доме

Напомним, летом 2019 года застройщик предлагал квартиры в этих же домах по цене от $1200 за «квадрат». 

 
Теги: Минск
 
 
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В микрорайоне Лошица-6 УКС Ленинского района предложил всем желающим купить квартиру в новостройке (можно сразу с машино-местом). Стоимость квадратного метра — от...
 
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