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Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от $1070 в почти готовом доме
12.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В микрорайоне Лошица-6 УКС Ленинского района предложил всем желающим
В каких домах квартиры продаются
Госзастройщик выставил на продажу квартиры в двух домах. Первый — жилой дом №3 по генплану». Это дом переменной этажности (1-6-я секции — 10 этажей; 7-8-я секции — 7 этажей) на 336 квартир.
Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного монолитного каркасного жилого дома с техническим подпольем, теплым чердаком и техническими надстройками. Между жилым домом №3 существует связь в виде пешеходной платформы с рядом стоящим жилым домом №4 (почтовый адрес: Игуменский тракт, 14).
Конструктивное решение здания — монолитный железобетонный каркас с наружными ограждающими конструкциями из ячеистобетонных блоков.
Под жилым домом запроектирован надземный закрытого типа гараж-стоянка на 89 маши- но-мест. На первом этаже жилого дома запроектированы встроенные помещения. Все квартиры сдаются без чистовой отделки.
Срок начала строительства объекта — 1 марта 2018 года. Окончание строительства объекта — 31 августа 2020 года.
Еще один на продажу — жилой дом №4 по генплану, где квартиры продаются сразу с машино-местом.
Машино-место располагается в подземном гараже-стоянке в жилом доме по адресу Игуменский тракт,14 (объект «Застройка микрорайона Лошица-6. Жилой дом №4 по генплану»).
Срок окончания строительства подземного гаража-стоянки (5-й пусковой комплекс), входящего в состав объекта, определен решением Мингорисполкома от 12.03.2020 №763 на 15.05.2020. В настоящее время на объекте работает приемочная комиссия.
По какой стоимости можно купить жилье в новостройке
По настоящей проектной декларации для категории граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства объекты долевого строительства (квартиры с машино-местом):
По настоящей проектной декларации для категории граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц предлагаются для заключения договоров создания объектов долевого строительства квартиры без машино-места:
Оплата вносится в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты.
Первоначальный взнос по строительству объекта долевого строительства составляет 30% от стоимости объекта долевого строительства. Первоначальный взнос должен быть внесен в течение 10 календарных дней с момента регистрации договора в местном исполнительном и распорядительном органе.
Прием и регистрация заявлений для заключения договоров долевого строительства будет осуществляться с 15.06.2020.
Напомним,
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В микрорайоне Лошица-6 УКС Ленинского района предложил всем желающим купить квартиру в новостройке (можно сразу с машино-местом). Стоимость квадратного метра — от...
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