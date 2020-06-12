Госзастройщик предложил жилье в Лошице для не-очередников: «квадрат» от $1070 в почти готовом доме

В каких домах квартиры продаются

Госзастройщик выставил на продажу квартиры в двух домах. Первый — жилой дом №3 по генплану». Это дом переменной этажности (1-6-я секции — 10 этажей; 7-8-я секции — 7 этажей) на 336 квартир.

Проектной документацией предусмотрено строительство многоквартирного монолитного каркасного жилого дома с техническим подпольем, теплым чердаком и техническими надстройками. Между жилым домом №3 существует связь в виде пешеходной платформы с рядом стоящим жилым домом №4 (почтовый адрес: Игуменский тракт, 14).

Конструктивное решение здания — монолитный железобетонный каркас с наружными ограждающими конструкциями из ячеистобетонных блоков.

Под жилым домом запроектирован надземный закрытого типа гараж-стоянка на 89 маши- но-мест. На первом этаже жилого дома запроектированы встроенные помещения. Все квартиры сдаются без чистовой отделки.

Срок начала строительства объекта — 1 марта 2018 года. Окончание строительства объекта — 31 августа 2020 года.