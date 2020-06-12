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Трамп продлил санкции против ряда белорусских чиновников
12.06.2020 06:14 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп продлил американские санкции против ряда граждан Беларуси и членов правительства страны,
В этот раз санкции снова продлены на год — до 16 июня 2021 года.
«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц, направленные на подрыв демократических процессов в Беларуси, нарушения прав человека, политические репрессии и коррупция продолжают представлять угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — так в сообщении объясняется необходимость продления санкций.
Напомним, санкции в отношении Александра Лукашенко и ряда чиновников и членов их семей, были
Ранее в
Указом блокируется собственность и право на собственность в США, счета и возможность финансовых операций. Американским компаниям и частным лицам запрещено заключать сделки с этими должностными лицами.
Также США с 2006 года вводили санкции против белорусских предприятий. В 2015 году действие санкций было
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«Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности и...
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