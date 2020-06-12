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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано вчера...

Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано вчера на встрече министра экономики нашей страны Александра Червякова с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. Ожидается, что подписанный документ позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии - на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Первый раунд переговоров состоится в этом месяце.