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Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами
12.06.2020 08:52 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБеларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано вчера на встрече министра экономики нашей страны Александра Червякова с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. Ожидается, что подписанный документ позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии - на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Первый раунд переговоров состоится в этом месяце.
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Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано вчера...
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