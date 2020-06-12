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Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами

12.06.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано вчера на встрече министра экономики нашей страны Александра Червякова с послом Турции в Беларуси Мустафой Озджаном. Ожидается, что подписанный документ позволит создать благоприятные условия для расширения структуры и объема белорусского экспорта услуг в Турцию, а впоследствии - на рынки Ближнего Востока и Северной Африки. Первый раунд переговоров состоится в этом месяце.
 
 
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Беларусь и Турция планируют заключить соглашение о свободной торговле услугами. Техническое задание на ведение переговоров по этому соглашению подписано вчера...
 
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