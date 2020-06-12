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Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе

12.06.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе. Их вводит Белоруснефть с июля. Напомним, в стране закончился тестовый этап создания сети электрозаправочных станций, когда зарядить электромобиль можно было бесплатно. В компании пообещали, что стоимость электроэнергии будет самой низкой в сравнении с соседями и другими европейскими странами. Она составит около 30-40 копеек за 1 кВт/ч. Конечная цена зависит от скорости зарядки - заправиться на супербыстрой станции выйдет немного дороже. Но в любом случае это будет почти в два раза дешевле по сравнению с бензином.
 
 
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Тарифы на зарядку электромобилей в Беларуси будут самыми низкими в Европе. Их вводит Белоруснефть с июля. Напомним, в стране закончился тестовый этап создания сети...
 
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