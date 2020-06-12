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Курсы валют

12.06.2020 09:07 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Рубль незначительно ослаб к доллару и к евро меньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 37 копеек. Евро по Нацбанку 2,70. По отношению к российскому рублю нацвалюта окрепла, 3 рубля 44 копейки стоят 100 российских рублей, подешевев на полторы копейки за сутки.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль незначительно ослаб к доллару и к евро меньше чем на копейку. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 37 копеек. Евро по Нацбанку 2,70. По отношению к российскому...
 
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