|
«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем
12.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси — Председатель Белорусской социал-демократической Грамады, Председатель республиканского общественного объединения «Дипломатия» Сергей Черечень. Потенциальный кандидат рассказал про проблемы в жилищной политике государства, недостатки в строительной отрасли, а также про свое отношения к агентствам недвижимости.
Сергей Черечень - Председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ), Председатель республиканского общественного объединения «Дипломатия», бывший член Коммунистической партии Беларуси. В 2016 году был зарегистрирован кандидатом в депутаты Палаты представителей, но не прошел. В 2018 претендовал на кресло депутата, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Занимается бизнесом.
Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое содержание. Напомним, что это лишь отрывки из ответа. Чтобы услышать полный ответ, необходимо кликнуть по ссылке в содержании, и вы перейдете на соответствующий отрывок интервью.
Основные моменты интервью:
- (0.33)
«Меня, как ребенка, на то время все устраивало. Но проблему с жильем в регионах, да и не только, можно решить. Мы можем дать возможность людям обустроить свой угол под 2%, и 1% берет на себя государство. Когда есть такие условия, то люди готовы ходить на работу, работать и зарабатывать на благо себя и государства. Все просчитано. И наша страна может дать такие условия на покупку своей первой квартиры людям, но почему-то не делает. Это позволит молодым семьям не уезжать со своей родины».
- (4.55)
«Они не хотят заработать деньги. Они боятся. Вопрос оценки – это вопрос, который карается по закону и карается очень строго. Есть множество дел, когда кто-то купил дорого, кто-то продал дешево. Лучше вообще не оценить и не продать, чем оценить и сесть».
- (8.32)
«Инфраструктурные предприятия, которые еще можно вытянуть из финансового болота, должны быть в коммунальной собственности, но не на 100%».
- (10.08)
«Я был очень плотно связан с девелопментом, и я вел несколько крупных проектов по строительству многоэтажных домов в Минске. Я могу сказать, что столкнулся с колоссальными проблемами по зарегулируемости, бюрократизации, и из-за не идеальности системы. Я прихожу в комитет инвестиций и говорю, что мы в эту площадку готовы инвестировать 2 миллиона долларов. А нам говорят: «Извините, мы не добираем план, можете в инвестдоговоре написать 4 миллиона?».
- (13.08)
«Должен быть свободный рынок. Госзастройщики могут быть, но они должны функционировать на равных правах с частными компаниями».
- (14.00)
«Про 5% я слышу уже лет 5. Но скажу, что если застройщик захочет завысить стоимость квадратного метра, и показать в смете всего лишь +5, то это легко сделать».
- (15.45)
«А вы попробуйте взять площадку под строительство жилой, или хотя бы коммерческой недвижимости. Вы этого не сделаете. Тендера не проводятся, самые сладкие площадки отдаются «сами знаете кому», и простым частникам делать нечего».
- (16.16)
«Я вообще не понимаю, почему пахотные земли за МКАД до сих пор не в работе. Зачем мы делаем точечную застройку в Минске, если у нас куча земель под Минском? Давайте не гнаться за прибылью, а гнаться за комфортными условиями для жизни людей».
- (17.17)
«Они все равно в отдалении. Я за то, чтобы застраивать земли в непосредственной близости к Минску. Город должен расти вширь, и у нас есть для этого земли. Зачем нам пахотные поля вдоль кольцевой дороги?»
- (18.13)
«Есть земслужбы, есть специалисты, пусть распределяют земли так, чтобы избежать конфликта. А частная застройка 60-х, 70-х в черте города себя изжила. Но сейчас ничего не делается, руководствуясь здравым смыслом. Есть коммерческий интерес посадить сюда «свечку» - давайте посадим».
- (19.56)
«Не хватает рынка. Будет рынок – будет все. Также я не понимаю, почему некоторые застройщики делают «однушки» по 60 «квадратов». Нет, я понимаю, что они хотят одно окно выкрутить в максимальное количество метров. Но людям нужны сейчас «однушки» по 30 метров».
- (21.35)
«Льготное жилье, льготный кредит на приобретение своей первой квартиры должен быть возможно для всех категорий граждан. Если у людей будет первая квартира, то они не будут стремиться покинуть страну».
- (23.07)
«Я не вижу проблем у тех застройщиков, у которых есть деньги, которые могут построить, а потом только продавать. Но сейчас у нас есть возможность на стадии котлована продавать квартиры по «долевке», облигациям и так далее, - этого не должно быть!»
- (24.52)
«Когда деньги идут валом, то часто идет нерациональное использование финансовых потоков. А сейчас еще большинство наших застройщиков работают по принципу «кассового разрыва». Когда чтобы достроить один дом, ему нужно собрать деньги со следующего».
- (26.01)
«Не успели. Если бы Хаютина не схватили, и у нас было два-три месяца времени – все бы достроилось без доплат. Кредитную линию бы мы согласовали. Но наши силовые структуры решили иначе. Я знал Льва Исааковича лично, и он очень хотел, чтобы дом был достроен. А я хотел ему помочь».
- (27.38)
«Надо смотреть целесообразность. Если производства грязные и не соответствуют экологическим рамкам, то их нужно выносить подальше от людей».
- (31.41)
«Мы должны по всем государственным предприятиям провести полный аудит. Мы должны разобраться, что там происходит. Потому что картина на бумаге – это одно, а что там реально происходит – это другое».
- (35.14)
«Все зависит от председателей ТСЖ. Есть толковые, там и зеркала в лифтах, и камеры, и все хорошо. А есть те, кто ничем не хочет заниматься – там средства растворяются на счетах, функционал не выполняется, и это очень печально».
- (37.51)
«Не украл. Это были заработанные деньги и полная сумма. Я строил дом, но что-то я там сильно размахнулся - пришлось продать».
- (38.38)
«Есть агентства, которые умеют работать, они клиентоориентированные, и они должны быть. Были, конечно, в истории Беларуси неудачные сделки через агентства, но их не так много, как в России, и в целом считаю, что эта сфера у нас работает хорошо».
- (41.25)
«У нас должен быть рынок везде».
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем
Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси — Председатель Белорусской социал-демократической Грамады,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)