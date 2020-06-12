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«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

12.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси — Председатель Белорусской социал-демократической Грамады, Председатель республиканского общественного объединения «Дипломатия» Сергей Черечень. Потенциальный кандидат рассказал про проблемы в жилищной политике государства, недостатки в строительной отрасли, а также про свое отношения к агентствам недвижимости.

«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

Сергей Черечень - Председатель Белорусской социал-демократической Грамады (БСДГ), Председатель республиканского общественного объединения «Дипломатия», бывший член Коммунистической партии Беларуси. В 2016 году был зарегистрирован кандидатом в депутаты Палаты представителей, но не прошел. В 2018 претендовал на кресло депутата, но избирательная комиссия отказала ему в регистрации. Занимается бизнесом.

«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое содержание. Напомним, что это лишь отрывки из ответа. Чтобы услышать полный ответ, необходимо кликнуть по ссылке в содержании, и вы перейдете на соответствующий отрывок интервью.

Основные моменты интервью:

- (0.33) Про жизнь в небольшом городке и проблемы регионов

«Меня, как ребенка, на то время все устраивало. Но проблему с жильем в регионах, да и не только, можно решить. Мы можем дать возможность людям обустроить свой угол под 2%, и 1% берет на себя государство. Когда есть такие условия, то люди готовы ходить на работу, работать и зарабатывать на благо себя и государства. Все просчитано. И наша страна может дать такие условия на покупку своей первой квартиры людям, но почему-то не делает. Это позволит молодым семьям не уезжать со своей родины».

- (4.55) Про неэффективные производства и почему государство не продаёт их бизнесу

«Они не хотят заработать деньги. Они боятся. Вопрос оценки – это вопрос, который карается по закону и карается очень строго. Есть множество дел, когда кто-то купил дорого, кто-то продал дешево. Лучше вообще не оценить и не продать, чем оценить и сесть».

- (8.32) Про формы собственности

«Инфраструктурные предприятия, которые еще можно вытянуть из финансового болота, должны быть в коммунальной собственности, но не на 100%».

«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

- (10.08) Про кардинальный ремонт госаппарата и сферы строительства  

«Я был очень плотно связан с девелопментом, и я вел несколько крупных проектов по строительству многоэтажных домов в Минске. Я могу сказать, что столкнулся с колоссальными проблемами по зарегулируемости, бюрократизации, и из-за не идеальности системы. Я прихожу в комитет инвестиций и говорю, что мы в эту площадку готовы инвестировать 2 миллиона долларов. А нам говорят: «Извините, мы не добираем план, можете в инвестдоговоре написать 4 миллиона?».

- (13.08) Про госзастройщиков

«Должен быть свободный рынок. Госзастройщики могут быть, но они должны функционировать на равных правах с частными компаниями».

- (14.00) Про рентабельность застройщиков в 5%

«Про 5% я слышу уже лет 5. Но скажу, что если застройщик захочет завысить стоимость квадратного метра, и показать в смете всего лишь +5, то это легко сделать».

«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

- (15.45) Про конкуренцию среди застройщиков

«А вы попробуйте взять площадку под строительство жилой, или хотя бы коммерческой недвижимости. Вы этого не сделаете. Тендера не проводятся, самые сладкие площадки отдаются «сами знаете кому», и простым частникам делать нечего».

- (16.16) Про уплотнения Минска

«Я вообще не понимаю, почему пахотные земли за МКАД до сих пор не в работе. Зачем мы делаем точечную застройку в Минске, если у нас куча земель под Минском? Давайте не гнаться за прибылью, а гнаться за комфортными условиями для жизни людей».

- (17.17) Про города-спутники

«Они все равно в отдалении. Я за то, чтобы застраивать земли в непосредственной близости к Минску. Город должен расти вширь, и у нас есть для этого земли. Зачем нам пахотные поля вдоль кольцевой дороги?»

- (18.13) Про конфликт частного сектора и многоэтажной застройки

«Есть земслужбы, есть специалисты, пусть распределяют земли так, чтобы избежать конфликта. А частная застройка 60-х, 70-х в черте города себя изжила. Но сейчас ничего не делается, руководствуясь здравым смыслом. Есть коммерческий интерес посадить сюда «свечку» - давайте посадим».

- (19.56) Про проблемы жилья и строительства в стране

«Не хватает рынка. Будет рынок – будет все. Также я не понимаю, почему некоторые застройщики делают «однушки» по 60 «квадратов». Нет, я понимаю, что они хотят одно окно выкрутить в максимальное количество метров. Но людям нужны сейчас «однушки» по 30 метров».

- (21.35) Про льготы многодетным семьям

«Льготное жилье, льготный кредит на приобретение своей первой квартиры должен быть возможно для всех категорий граждан. Если у людей будет первая квартира, то они не будут стремиться покинуть страну».

- (23.07) Про долгострои

«Я не вижу проблем у тех застройщиков, у которых есть деньги, которые могут построить, а потом только продавать. Но сейчас у нас есть возможность на стадии котлована продавать квартиры по «долевке», облигациям и так далее, - этого не должно быть!»

- (24.52) Про «долевку» и облигации

«Когда деньги идут валом, то часто идет нерациональное использование финансовых потоков. А сейчас еще большинство наших застройщиков работают по принципу «кассового разрыва». Когда чтобы достроить один дом, ему нужно собрать деньги со следующего».

«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

- (26.01) Про «Тамбаз» и «Аркадию»

«Не успели. Если бы Хаютина не схватили, и у нас было два-три месяца времени – все бы достроилось без доплат. Кредитную линию бы мы согласовали. Но наши силовые структуры решили иначе. Я знал Льва Исааковича лично, и он очень хотел, чтобы дом был достроен. А я хотел ему помочь».

- (27.38) Про производства в черте города

«Надо смотреть целесообразность. Если производства грязные и не соответствуют экологическим рамкам, то их нужно выносить подальше от людей».

- (31.41) Про приватизацию

«Мы должны по всем государственным предприятиям провести полный аудит. Мы должны разобраться, что там происходит. Потому что картина на бумаге – это одно, а что там реально происходит – это другое».

- (35.14) Про реформу ЖКХ

«Все зависит от председателей ТСЖ. Есть толковые, там и зеркала в лифтах, и камеры, и все хорошо. А есть те, кто ничем не хочет заниматься – там средства растворяются на счетах, функционал не выполняется, и это очень печально».

- (37.51) Про первую квартиру

«Не украл. Это были заработанные деньги и полная сумма. Я строил дом, но что-то я там сильно размахнулся - пришлось продать».

- (38.38) Про агентства недвижимости

«Есть агентства, которые умеют работать, они клиентоориентированные, и они должны быть. Были, конечно, в истории Беларуси неудачные сделки через агентства, но их не так много, как в России, и в целом считаю, что эта сфера у нас работает хорошо».

- (41.25) Про тарифообразование АН

«У нас должен быть рынок везде».

«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

 
Теги: Минск
 
 
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Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси — Председатель Белорусской социал-демократической Грамады,...
 
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