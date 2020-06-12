«В Беларуси возможна ипотека под 2% годовых». Интервью с потенциальным кандидатом в президенты Сергеем Череченем

- (15.45) Про конкуренцию среди застройщиков

«А вы попробуйте взять площадку под строительство жилой, или хотя бы коммерческой недвижимости. Вы этого не сделаете. Тендера не проводятся, самые сладкие площадки отдаются «сами знаете кому», и простым частникам делать нечего».

- (16.16) Про уплотнения Минска

«Я вообще не понимаю, почему пахотные земли за МКАД до сих пор не в работе. Зачем мы делаем точечную застройку в Минске, если у нас куча земель под Минском? Давайте не гнаться за прибылью, а гнаться за комфортными условиями для жизни людей».

- (17.17) Про города-спутники

«Они все равно в отдалении. Я за то, чтобы застраивать земли в непосредственной близости к Минску. Город должен расти вширь, и у нас есть для этого земли. Зачем нам пахотные поля вдоль кольцевой дороги?»

- (18.13) Про конфликт частного сектора и многоэтажной застройки

«Есть земслужбы, есть специалисты, пусть распределяют земли так, чтобы избежать конфликта. А частная застройка 60-х, 70-х в черте города себя изжила. Но сейчас ничего не делается, руководствуясь здравым смыслом. Есть коммерческий интерес посадить сюда «свечку» - давайте посадим».

- (19.56) Про проблемы жилья и строительства в стране

«Не хватает рынка. Будет рынок – будет все. Также я не понимаю, почему некоторые застройщики делают «однушки» по 60 «квадратов». Нет, я понимаю, что они хотят одно окно выкрутить в максимальное количество метров. Но людям нужны сейчас «однушки» по 30 метров».

- (21.35) Про льготы многодетным семьям

«Льготное жилье, льготный кредит на приобретение своей первой квартиры должен быть возможно для всех категорий граждан. Если у людей будет первая квартира, то они не будут стремиться покинуть страну».

- (23.07) Про долгострои

«Я не вижу проблем у тех застройщиков, у которых есть деньги, которые могут построить, а потом только продавать. Но сейчас у нас есть возможность на стадии котлована продавать квартиры по «долевке», облигациям и так далее, - этого не должно быть!»

- (24.52) Про «долевку» и облигации

«Когда деньги идут валом, то часто идет нерациональное использование финансовых потоков. А сейчас еще большинство наших застройщиков работают по принципу «кассового разрыва». Когда чтобы достроить один дом, ему нужно собрать деньги со следующего».