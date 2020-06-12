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Дочь беглого бизнесмена приговорили к 3 годам лишения свободы. Ущерб - 700 тысяч рублей
12.06.2020 11:26 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Фрунзенского района Минска приговорил дочь беглого белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом ей сократили срок на 1 год по амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Виктория Аверьянова обвинена в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По данным суда, компания «Интэкс», которой руководила Аверьянова, в 2009—2016 годах не уплатила в бюджет Беларуси налоги в сумме свыше 892 тысяч рублей. Глава «Интэкса» при пособничестве подчиненных внесла в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложные сведения.
Суд постановил взыскать с Аверьяновой в доход бюджета ущерб в размере 711,7 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке.
«Интэкс» управлял рядом развлекательных клубов в Минске.
Виктория Аверьянова — дочь известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова. В 2017 году Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании шести человек, в том числе директора ЗАО «Торговый Мир — «Кольцо» и ООО «Парк развлечений Дримлэнд». Их подозревали в уклонении от уплаты налогов. Все эти бизнесы контролировал Юрий Аверьянов.
После претензий со стороны силовиков он покинул Беларусь и переехал в Германию. Его старшая дочь — в Россию, где воспитывала двух детей.
В конце 2019 года Викторию Аверьянову
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При этом ей амнистировали 1 год по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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