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Госдеп США оценил соблюдение религиозных свобод в Беларуси

12.06.2020 13:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несмотря на некоторые позитивные изменения, власти Беларуси по-прежнему препятствуют некоторым небольшим или новым религиозным течениям вести свою деятельность, а также проявляют благосклонность к крупным церквям. Об этом говорится в докладе Государственного департамента США о ситуации со свободой религии в мире в 2019 году.


Фото: Глеб Малофеев, TUT.BY

Положение религии в стране регулируется Конституцией и другими правовыми актами. Закон Республики Беларусь «О свободе совести и религиозных организациях» говорит об «определяющей роли» православной церкви и исторической важности традиционных для нашей страны религий и конфессий, куда входят католицизм, иудаизм, ислам и лютеранство. Однако старообрядчество, униатство и кальвинизм, распространившиеся на белорусских землях в XVII веке, в этом списке отсутствуют.

В докладе подчеркивается, что власти страны подписали соглашение о сотрудничестве только с Белорусской православной церковью, что дает ей привилегированный статус по сравнению с другими религиозными объединениями. Также сообщается, что, по данным СМИ, руководство школ продолжает сотрудничать исключительно с БПЦ на основе соглашения с правительством: приглашать православных священников на лекции для учеников, организовывать посещение храмов, а также участвовать в программах и гуманитарных проектах БПЦ. В докладе упоминается, что 29 января президент Лукашенко своим решением выделил более 900 тысяч рублей на зарплаты преподавателей, а также стипендии студентов православных семинарий. Протестанты и католики в то же время заявляют, что их учебные заведения не получают финансовой поддержки от правительства.

Контроль со стороны властей беспокоит религиозные объединения. Католическая церковь высказывала озабоченность поступающими сообщениями о том, что представители местных властей требовали у приходских воскресных школ программы обучения, а также списки учеников.

Доклад указывает на то, что в Беларуси по-прежнему существуют сложности в регистрации религиозных общин, а также создаются препятствия для новых религиозных течений в части прозелитизма. По закону, иностранным миссионерам разрешено заниматься религиозной деятельностью только на территории зарегистрированной религиозной общины. При переезде из одной общины или прихода в другой для них требуется официальное разрешение. Религиозные группы также заявляют, что власти продолжают использовать визовые правила для ограничения деятельности иностранных миссионеров в стране. Конференция католических епископов Беларуси 24 января сообщила, еще на 6 месяцев была продлена истекавшая в конце месяца возможность находиться в стране польскому священнику Собеславу Томали, служившему в приходе святого Франциска в Солигорске, после соответствующего обращения около 300 жителей. Однако в похожем случае в Витебске обращение 600 жителей в феврале не повлияло на непродление пребывания польского священника Павла Кнурека из прихода Иисуса Милосердного, в котором он служил на протяжении 15 лет.

В январе в Беларуси ввели новые правила для массовых мероприятий, включающие возмещение организаторами расходов на обеспечение безопасности, медицинского обслуживания и услуг по уборке. В мае власти заявили, что религиозные организации не будут платить за проведение мероприятий на таких объектах, как кладбища, места паломничества и других, одобренных властями. Несмотря на это заявление, витебский грекокатолический приход был оштрафован на 3825 рублей за проведение паломничества из Витебска в Полоцк, впервые организованного в 1995 году в память пяти монахов-базилиан, убитых в XVII веке, и, по словам духовенства прихода, традиционно собиравшего до 100 верующих.

Доклад отмечает, что нетрадиционные религиозные группы продолжают заявлять о том, что процедура регистрации, а также использования жилых помещений для религиозных собраний остается сложной, а решения властей по этим вопросам произвольными. В течение года власти в Лиде, Борисове и Вилейке в очередной раз отклонили регистрацию общин Свидетелей Иеговы, что, по их словам, продолжается на протяжении многих лет. В сентябре в Жодино власти не продлили разрешение местной общине использовать для религиозных собраний частный дом, хотя на протяжении пяти последних лет проблем не возникало. С похожими проблемами сталкивались несколько протестантских общин, в том числе объединения общин христиан полного Евангелия в Молодечно, пятидесятников в Минске. Хотя отмечается, что руководство Минска в очередной раз разрешило проведение национального конгресса Свидетелей Иеговы с 26 по 28 июля, в котором приняло участие около 8 тысяч человек.

В июле произошли изменения в части наказания за организацию, проведение или членстве в незарегистрированной религиозной организации, которые позволяют правоохранительным органам налагать административные взыскания без судебных слушаний. Однако спецдокладчик ООН о ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин приветствовала отмену уголовного преследования и изменение позиции властей в части перехода от уголовного к административному кодексу в таких случаях, однако назвала подобные их небольшими шагами.

Также отмечается позитивное разрешение ситуации Мерхдада Джамшидияна, иранца, проживавшего на территории Беларуси с 1993 года и принявшего христианство в 2002 году. Его могли депортировать по запросу Ирана, против которого там было возбуждено уголовное дело об убийстве. Однако правозащитниками отмечалось, что в иранском законодательстве предусмотрена смертная казнь для сменивших веру, так что нет уверенности в честном и беспристрастном суде на родине Джамшидияна. В итоге его вид на жительство был продлен и он остался в Беларуси.

Хотя власти разрешают посещать заключенных и вести религиозную деятельность в местах лишения свободы в основном представителям БПЦ и иногда католикам, доклад отметил расширение такой возможности для мусульманских и протестантских священнослужителей.

Также власти иногда принимают участие в благотворительных проектах религиозных общин, где задействован иностранный капитал: Церковь адвентистов седьмого дня в сентябре открыла новый центр здорового образа жизни в Бресте, организованный совместно с властями и международными частными и государственными меценатами.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Доклад Государственного департамента США рассказал о ситуации с соблюдением прав верующих и религиозных объединений в Беларуси в 2019 году.
 
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