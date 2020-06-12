Поддержка предприятий в условиях пандемии будет увязана с выполнением ими бизнес-планов — Роман Головченко

Источник материала: Вороновская газета





пандемии , но она будет жестко увязана с обязательствами предприятий по выполнению бизнес-планов. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения Минского автомобильного завода, передает корреспондент БЕЛТА . Государство окажет точечную поддержку предприятиям, пострадавшим в условиях, но она будет жестко увязана с обязательствами предприятий по выполнению бизнес-планов. Об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Роман Головченко во время посещения Минского автомобильного завода, передает корреспондент

«Решения будут приниматься комплексно. Пока мы фактически ежедневно в правительстве смотрим все предприятия — что можно сейчас сделать, чтобы минимизировать негативный эффект, который видим по итогам 4-5 месяцев этого года. Поэтому решения будут приняты, в том числе по МАЗу, но, естественно, они все будут жестко увязаны с обязательствами предприятий по выполнению показателей и своих бизнес-планов», — сказал Роман Головченко.





«Если надо предприятие поддержать, и оно по-прежнему гарантирует, что выполняет и будет выполнять свои обязательства, это нормально. Любой собственник оказывает поддержку своему активу в трудной ситуации. Здесь никакой чрезвычайщины нет», — добавил глава правительства. По его словам, на поддержку смогут рассчитывать предприятия, которые обоснованно и аргументированно докажут, что из-за сложной ситуации им нужна временная помощь, они выполнят свои обязательства и вернут эту помощь государству в конечном итоге.





Что касается механизмов такой помощи, то это могут быть разные варианты, о каком-то универсальном инструменте речь не идет. «Условно говоря, как Президент образно использовал выражение, «вертолетных денег» не будет. То есть мы не закачиваем просто деньги в уставной фонд или еще куда-то. В каждом конкретном случае будем смотреть, что задействовать — бюджет напрямую, долговые инструменты, заемные, банковские инструменты. Это будет не огульное решение, а точечные меры поддержки», — пояснил Роман Головченко.



