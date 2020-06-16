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Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 3%

17.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Розничный товарооборот в Беларуси в январе-мае вырос на 3%
Фото из архива

Розничный товарооборот в январе-мае 2020 года составил Br20,7 млрд, или 103% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода 2019-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Оптовый товарооборот сложился на уровне Br37,2 млрд и снизился на 10,1% к уровню января-мая 2019 года.

Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения составил Br14,5 против Br13,5 за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 91,5% розничного товарооборота страны, в январе-мае достиг Br19 млрд, или 104,6% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2019 года.

Товарооборот общественного питания за четыре месяца текущего года составил Br961,6 млн и снизился на 17,9% к уровню января-мая 2019-го.

БелТА

 
 
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Фото из архива Розничный товарооборот в январе-мае 2020 года составил Br20,7 млрд, или 103% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного
 
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