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"Застройщик не должен иметь право строить, если у него нет денег на всю стройку". Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым
17.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем знакомить наших читателей с потенциальными кандидатами на пост главы нашего государства. Сегодня у нас в гостях сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, с которым поговорили про развитие регионов, городов-спутников, а также про застройщиков.
Андрей Дмитриев - Окончил Европейский гуманитарный университет в Вильнюсе (2015), бакалавр политических наук. Глава штабов кандидатов в президенты: в 2010-м — Владимира Некляева, в 2015-м — Татьяны Короткевич. В 2015 году возглавил «Говори правду» — одно из немногих политических движений, получивших регистрацию в Минюсте.
Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое содержание. Напомним, что это лишь отрывки из ответа. Чтобы услышать полный ответ, необходимо кликнуть по ссылке в содержании либо посмотреть интервью целиком.
Основные моменты интервью:
- (0.30)
«Для всех белорусов будет очень неожиданно, если у нас поменяется президент. А в остальном, я против неожиданностей. Я иду в эту компанию с лозунгом: «Говорить правду. Ценить людей. Менять власть». Ценить людей – это как раз-таки быть предсказуемым. Когда мы заранее будем говорить: какая экономическая ситуация, что мы делаем, почему мы это делаем, каких эффектов ожидаем. Это для людей будет ожидаемо, и они смогут планировать свою жизнь».
- (1.51)
«Мы 10 лет назад с супругой переехали жить за город. Эта была настоящая авантюра, потому что я всегда мечтал жить в центре Минска. Мы купили участок с ветхим покосившимся домом, кое-как привели его в порядок и живем в нем уже 10 лет. И теперь меня калачом в Минск обратно не заманишь».
- (4.29)
«По поводу первой квартиры: мой папа был военнослужащий, но родители в свое время решили, что они очень гордые и не будут получать чеки «Жилье». Когда мне исполнилось 27 лет, я задумался: а кому эта квартира принадлежит вообще? Я пошел в исполком чтобы узнать, как мне приватизировать эту квартиру. Надо сказать, что мне выставили тогда не очень большой счет: что-то порядка 10 тысяч долларов. Я еще раз спросил у мамы: «Может вы всё-таки брали чеки «Жилье»?». Она сказала, что нет. Я ответил: «Спасибо мама». И пошел платить эти 10 тысяч».
- (6.09)
«Конечно, это должно быть. Конечно, государство должно помогать в строительстве жилья. Государство должно помогать тем, кто отдает ему свою жизнь, к примеру. Конечно, надо помогать многодетным, которые решают сейчас такую большую социальную функцию. Единственное – я бы все-таки стимулировал, чтобы такое жилье сегодня развивалось в первую очередь в регионах, а не в Минске. Это одно, а второе – нужно расширять количество инструментов, как это делать».
- (7.42)
«Это занятие у нас взяли и извратили. Просто взяли и социальное жилье перевели в арендное. И там, где у тебя должна была быть льгота, ты платишь в два раза больше. Так не должно быть. На западе ты всю жизнь можешь прожить на арендном жилье и не иметь своей собственности, если ты не хочешь».
- (8.35)
«Я очень большой регионалист. В 2016 году я шел на выборы с лозунгом «Беларусь – не только Минск». И я остаюсь очень верным этому принципу. Сегодня этот перекос между столицей и регионами крайне негативный для всех. Я понимаю всех, кто пытается построить «однушку» в Минске, потому что – а где ты будешь работать? Но если мы будем оставлять налоги на местах, развивать самоуправление и инфраструктуру, то вы сами захотите жить в региональных городах».
- (9.43)
«Идея была хорошей. Но как реализована? Я сам сейчас живу рядом с Фаниполем и там невероятными темпами строят коммерческое жилье, люди его скупают, потому что дешевле чем в Минске. А когда приезжают жить, оказывается: детских садов не хватает, школ не хватает, инженерные сети старые и не выдерживают. Я выступаю за закон, когда нельзя строить жилье, пока рядом не готова инфраструктура».
- (11.00)
«Нам нужен многолетний план по выносу производств за черту города. Это в первую очередь касается Минска. Также нам нужна программа, как привлечь инвесторов строить производства именно в небольших городках. Я стоял недавно на пикете в Марьиной Горке, ко мне подошел мужчина и говорит: «Я строитель, работаю в Польше. Просто сейчас из-за пандемии сижу тут. Как только откроются границы, я снова махну в Польшу. Я там строил кучу заводов и других производств, и все они располагаются возле небольших городов. Почему я строю их там в Польше, а не у нас в Беларуси?»
- (12.10)
«Я выступаю за тотальное сокращение всего этого административного ресурса в Беларуси, который постоянно вмешивается в разные процессы. Я знаю десятки, если не сотни инвесторов, которые приходят и как в анекдоте: «А что было вчера? А вчера была презентация». Потому что инвесторам сверху рассказывают, как все прекрасно в Беларуси, а когда опускаются ниже, то: эта справка нужна, эта справка тоже, 5 лицензий, 10 разрешений… Инвестор пожимает плечами: «Слушайте, а кому тут вообще деньги нужны?», и уезжает в ту же Польшу.
- (13.11)
«Почему чиновник не хочет продать неэффективную недвижимость у себя в регионе за одну базовую, хоть и есть такая возможность? Потому что построена вертикаль, в которой есть понятие – упущенная выгода. За которую тебя в нашей замечательной стране могут посадить в тюрьму. Я разговаривал с многими чиновниками, и они говорят, что они бы не против, но продаст частнику, он там все отладит, через год сюда приедет госконтроль, посмотрит и скажет: «Ха, так ты сам мог такое сделать». Упущенная выгода с заведением уголовного дела».
- (17.07)
«Я за эффективное управление. Если есть нормальное государственное предприятие, к примеру МЗКТ, которое нормально управляется, у которого есть рынки сбыта, то не вижу никаких проблем ему быть государственным. Если есть предприятия, которые мы считаем, что обязаны оставить и не допустить приватизации, к примеру Белкалий, то там может быть частное управление. Чиновник – это худший из управленцев, потому что его задача отчитаться».
- (18.17)
«Против чего я точно, так это когда государство начинает заниматься бизнесом. Когда я смотрю, что есть главное хозяйственное управление президента, которое фактически является крупнейшим арендодателем в стране – мне это не понятно. Это прямое противоречие конфликта интересов».
- (19.17)
«К приватизации отношусь, как к одному из инструментов. Но мне непонятно, когда ее считают панацеей от всех бед. Мы уже видели приватизацию в России и Украине, которая людям не дает ничего».
- (21.13)
«Должно быть абсолютно равное отношение, не важно – это государственная или частная собственность. Что касается госзастройщиков, то я бы в таком деле, как стройка, все отдал бы на откуп бизнесу. А уже через другие инструменты, как банковские кредиты, помогал тем, кто строит социальное жилье. Ну и контролировал жестко цены. Жилье мы строим для своих людей, и цена должна быть адекватной».
- (23.27)
«У людей начинает течь с потолка, и кому ты не придешь, все такие: «Это не мы. Когда мы делали, все было хорошо». Над сделать так, чтобы правда находилась по щелчку. Следить за тем, чтобы, когда обещали, что дом будет такой, он и был такой. И жестко наказывать за невыполнение обещаний перед людьми. Сейчас происходит так: есть какие-то ГОСТы и ТПК – это один мир, а второй – мир щелей, разваленных подъездов и протекающих крыш, где за это никто не несет никакой ответственности».
- (26.23)
«Мы можем проводить конкурс на развитие фантазии у детей, если мы им будем показывать проект, который предоставляет застройщик вначале, а попросим детей нарисовать, что у них выйдет в итоге. Есть замечательный фильм «Ирония судьбы, или с лёгким паром!», где рассказывают, как из прекрасного проекта получаются эти однообразные многоэтажки. Я думаю, что люди, которые сегодня это все строят, пересмотрели этого фильма, но они почему-то подумали, что это не сатира, а инструкция к действию».
- (26.51)
«Должно в законодательстве быть понятие «порядочного застройщика». Я не знаю, как это оформить. Но я считаю, что если к застройщику есть вопросы к тем проектам, которые он реализовывал до этого, то он не может допускаться к новым аукционам, пока не решит эти вопросы».
- (29.07)
«Не может застройщиком быть компания, которая не может обеспечить своими силами, займами и прочим строительство жилья. Вот эта долевая история, когда застройщик выступает «передастом» денег от людей строителям – это неправильная история. Застройщик должен гарантировать своим имуществом, своими активами, что жилье будет построено».
- (31.46)
«Мне очень нравятся дома. Частные, или малоэтажки. Когда вижу такие, то очень радуюсь. И почему я выступаю за строительство в регионах, потому что в Минске все пытаются строить 25 этажей. Потому что такая высотность утяжеляет карман застройщика, и определяет, где он будет отдыхать летом».
- (35.20)
«Если мы будем развивать не один город, а все, то и давление значительно упадет. Просто все не будут пытаться застраивать Минск. Плюс к этому – соблюдать все ГОСТы. Когда вы живете во дворе, где у вас есть зона отдыха, детская площадка и парковка, и вдруг приходит инвестор и говорит: «А зачем вам тут детская площадка, давайте здесь высотку поставим». Кстати, вполне реальная история. Недавно был на одной встрече, решал вопрос, мне там четко заявили: «Зачем здесь детская площадка, если она есть в соседнем дворе?»
- (37.49)
«Не должно у застройщика быть возможности начинать стройку, пока он не договорился с местными жителями. А не так, как сегодня бывает, когда людям говорят: «Тише-тише, мы потом договоримся». А потом люди к нам приходят и говорят, что уже там три этажа вверх возведено. И, конечно, ты уже ничего не сделаешь".
- (39.57)
«Я спрашивал у своих родителей, почему они выбрали Минск? Отец военнослужащий, и ему дали возможность жить в нескольких городах. Минск выбрали потому, что зеленый город и добрый люди. Люди остались, с деревьями реально проблема. Минску не хватает больших парков. Особенно на окраинах. К примеру, в «Каменой норке». Поэтому эти земли нужно отдавать под парки».
- (43.40)
«Ну вы же сайт, который с ними связан. Как мне так ответить красиво? Это нормальный бизнес, но важно, чтобы он не превращался в грабеж. Когда ты не понятно, за что платишь сумму, которая не понятно как сформирована. Я думаю, что многие сталкивались с историей, когда при аренде жилья ты должен заплатить агентству, как плюс один месяц. За что? За то, что я пришел, посмотрел, и это висело у вас в базе? Наценка должна быть адекватная».
- (45.33)
«Это не завершилось успехом. Государство должно ограничивать аппетиты, чтобы людям было посильно пользоваться агентствами недвижимости. По поводу лицензирования – я не думаю, что это лицензируемый вид деятельности».
- (47.13)
«ЖКХ функционирует везде по-разному: где-то хорошо, где-то - просто катастрофа. Нам нужно развивать товарищество собственников, потому что ЖКХ – это черная дыра. Как там формируются эти тарифы? Нам говорят, что мы не платим 100%. Это откуда вы про это узнали? Если до сих пор вы нам не можете сказать: что такое 100%, как они сформированы и сколько по-настоящему что стоит».
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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"Застройщик не должен иметь право строить, если у него нет денег на всю стройку". Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым
Продолжаем знакомить наших читателей с потенциальными кандидатами на пост главы нашего государства. Сегодня у нас в гостях сопредседатель движения «Говори...
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