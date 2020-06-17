"Застройщик не должен иметь право строить, если у него нет денег на всю стройку". Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Андреем Дмитриевым

- (7.42) Про арендное жилье

«Это занятие у нас взяли и извратили. Просто взяли и социальное жилье перевели в арендное. И там, где у тебя должна была быть льгота, ты платишь в два раза больше. Так не должно быть. На западе ты всю жизнь можешь прожить на арендном жилье и не иметь своей собственности, если ты не хочешь».

- (8.35) Про регионы

«Я очень большой регионалист. В 2016 году я шел на выборы с лозунгом «Беларусь – не только Минск». И я остаюсь очень верным этому принципу. Сегодня этот перекос между столицей и регионами крайне негативный для всех. Я понимаю всех, кто пытается построить «однушку» в Минске, потому что – а где ты будешь работать? Но если мы будем оставлять налоги на местах, развивать самоуправление и инфраструктуру, то вы сами захотите жить в региональных городах».

- (9.43) Про города-спутники

«Идея была хорошей. Но как реализована? Я сам сейчас живу рядом с Фаниполем и там невероятными темпами строят коммерческое жилье, люди его скупают, потому что дешевле чем в Минске. А когда приезжают жить, оказывается: детских садов не хватает, школ не хватает, инженерные сети старые и не выдерживают. Я выступаю за закон, когда нельзя строить жилье, пока рядом не готова инфраструктура».

- (11.00) Про производства в регионах

«Нам нужен многолетний план по выносу производств за черту города. Это в первую очередь касается Минска. Также нам нужна программа, как привлечь инвесторов строить производства именно в небольших городках. Я стоял недавно на пикете в Марьиной Горке, ко мне подошел мужчина и говорит: «Я строитель, работаю в Польше. Просто сейчас из-за пандемии сижу тут. Как только откроются границы, я снова махну в Польшу. Я там строил кучу заводов и других производств, и все они располагаются возле небольших городов. Почему я строю их там в Польше, а не у нас в Беларуси?»

- (12.10) Про инвесторов

«Я выступаю за тотальное сокращение всего этого административного ресурса в Беларуси, который постоянно вмешивается в разные процессы. Я знаю десятки, если не сотни инвесторов, которые приходят и как в анекдоте: «А что было вчера? А вчера была презентация». Потому что инвесторам сверху рассказывают, как все прекрасно в Беларуси, а когда опускаются ниже, то: эта справка нужна, эта справка тоже, 5 лицензий, 10 разрешений… Инвестор пожимает плечами: «Слушайте, а кому тут вообще деньги нужны?», и уезжает в ту же Польшу.

- (13.11) Про неэффективно используемые госнедвижимость и госпредприятия

«Почему чиновник не хочет продать неэффективную недвижимость у себя в регионе за одну базовую, хоть и есть такая возможность? Потому что построена вертикаль, в которой есть понятие – упущенная выгода. За которую тебя в нашей замечательной стране могут посадить в тюрьму. Я разговаривал с многими чиновниками, и они говорят, что они бы не против, но продаст частнику, он там все отладит, через год сюда приедет госконтроль, посмотрит и скажет: «Ха, так ты сам мог такое сделать». Упущенная выгода с заведением уголовного дела».

- (17.07) Про формы собственности

«Я за эффективное управление. Если есть нормальное государственное предприятие, к примеру МЗКТ, которое нормально управляется, у которого есть рынки сбыта, то не вижу никаких проблем ему быть государственным. Если есть предприятия, которые мы считаем, что обязаны оставить и не допустить приватизации, к примеру Белкалий, то там может быть частное управление. Чиновник – это худший из управленцев, потому что его задача отчитаться».