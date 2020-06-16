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Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае выросло на 4,1%

17.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае выросло на 4,1%
Фото из архива

Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе — мае составило Br5,2 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 4,1%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях за пять месяцев произведено продукции на Br5,1 млрд, в сопоставимых ценах на 4,6% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

В хозяйствах всех категорий произведено 777 тыс. т скота и птицы в живом весе (на 4,8% больше, чем в январе — мае 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях — 746,8 тыс. т.

Молока в хозяйствах получено 3161,2 тыс. т (на 5,1% больше), в том числе в сельхозорганизациях — 3075,4 тыс. т.

На 1 июня в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,1% к уровню 1 июня 2019 года), в том числе коров — 1,4 млн (на 0,2% больше). Численность свиней — 2,6 млн голов, что на 4,5% больше, чем на соответствующую дату 2019 года.

БелТА

 
 
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Фото из архива Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах...
 
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