4% белорусов никогда не слышали о Евросоюзе, 38% относятся положительно

Источник материала: Tut.by

Более чем у трети белорусов в этом году сложился положительный образ Евросоюза. И почти половина считает, что у Беларуси с ЕС хорошие отношения. Об этом говорится в ежегодном исследовании о том, как граждане стран Восточного партнерства, в том числе Беларуси, относятся к ЕС, которое провел проект EU NEIGHBOURS east («Восточное соседство ЕС»).



Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Опрос был проведен в Беларуси, Армении, Азербайджане, Грузии, Республике Молдова и в Украине в феврале-марте 2020 года в ходе 6000 личных бесед (по 1000 на страну).

В 2020 году позитивный образ Евросоюза сложился у 38% опрошенных белорусов, для 46% он нейтральный, для 12% — негативный. Еще 4% опрошенных заявили, что никогда не слышали о Евросоюзе.

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Среди наиболее важных ценностей, связанных с ЕС, белорусы отметили экономическое процветание (69%), свободу вероисповедания (68%), свободу прессы (67%). Тремя наименее важными ценностями, связанными с ЕС, назвали равенство и социальную справедливость (51%), мир, безопасность и стабильность (46%) и отсутствие коррупции (32%).

Среди личных ценностей лидирует свобода, безопасность, стабильность (58%), права человека (49%), свобода личности (39%).

На вопрос «Как бы вы описали отношения между ЕС и вашей страной», 54% опрошенных назвали их хорошими, 30% — плохими, 16% не знали, как ответить или сказали, что отношений нет.

В сравнении с другими международными организациями Евросоюз пользуется наибольшим доверием среди белорусов — 45%. ООН доверяет 41%, Евразийскому экономическому союзу — 39%, НАТО — 23%.

Спросили у белорусов и о том, какую информацию, связанную с Евросоюзом, они ищут чаще всего. 36% интересует образ жизни в ЕС, 32% — общая информация о ЕС, 28% — образовательные и культурные программы, 27% — отношения между ЕС и Беларусью, 24% — социальные и политические новости, 24% — новости об экономике ЕС, 23% — возможности, предоставляемые ЕС, 10% — отношения между ЕС и странами Восточного партнерства.