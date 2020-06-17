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«Белэнерго» при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ

17.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

«Белэнерго» при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ

ГПО «Белэнерго» при строительстве схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ, сообщил в интервью БЕЛТА генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд.

«Возможность выхода энергосистем стран Балтии из параллельной работы учитывалась при рассмотрении перспектив развития белорусской энергосистемы. В частности, при проектировании и строительстве электросетевой инфраструктуры в рамках схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учитывалось возможное отделение энергосистем стран Балтии», — рассказал Павел Дрозд.

Кроме того, для нивелирования последствий отключения межгосударственных электрических связей между Беларусью и Литвой реализуется план мероприятий по дополнительному сетевому строительству. Это поможет обеспечить надежное электроснабжение приграничных с Литвой районов Беларуси.

Сейчас белорусская энергосистема и энергосистемы стран Балтии взаимодействуют в рамках синхронно работающего энергообъединения Электрическое кольцо Беларусь — Россия — Эстония — Литва — Латвия (ЭК БРЭЛЛ). Непосредственные межгосударственные электрические связи имеются с Литвой: четыре транзитные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ, а также ряд линий напряжением 110 кВ и 35 кВ. Присоединение энергосистем стран Балтии к энергообъединению Европейского союза ENTSO-E приведет к отключению этих межгосударственных линий электропередачи.

#АЭС

БелТА

 
 
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ГПО «Белэнерго» при строительстве схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ, сообщил в интервью БЕЛТА генеральный...
 
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