«Белэнерго» при строительстве схемы выдачи мощности БелАЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ

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ГПО «Белэнерго» при строительстве схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учло возможный выход стран Балтии из БРЭЛЛ, сообщил в интервью БЕЛТА генеральный директор ГПО «Белэнерго» Павел Дрозд.

«Возможность выхода энергосистем стран Балтии из параллельной работы учитывалась при рассмотрении перспектив развития белорусской энергосистемы. В частности, при проектировании и строительстве электросетевой инфраструктуры в рамках схемы выдачи мощности Белорусской АЭС учитывалось возможное отделение энергосистем стран Балтии», — рассказал Павел Дрозд.

Кроме того, для нивелирования последствий отключения межгосударственных электрических связей между Беларусью и Литвой реализуется план мероприятий по дополнительному сетевому строительству. Это поможет обеспечить надежное электроснабжение приграничных с Литвой районов Беларуси.

Сейчас белорусская энергосистема и энергосистемы стран Балтии взаимодействуют в рамках синхронно работающего энергообъединения Электрическое кольцо Беларусь — Россия — Эстония — Литва — Латвия (ЭК БРЭЛЛ). Непосредственные межгосударственные электрические связи имеются с Литвой: четыре транзитные линии электропередачи номинальным напряжением 330 кВ, а также ряд линий напряжением 110 кВ и 35 кВ. Присоединение энергосистем стран Балтии к энергообъединению Европейского союза ENTSO-E приведет к отключению этих межгосударственных линий электропередачи.

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