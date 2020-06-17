|
Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов
17.06.2020 13:02 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTКормовой коктейль по особому рецепту. Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов. Сейчас на полях страны косят бобово-злаковые травы: клевер красный, тимофеевку, овсяницу луговую. Чтобы сохранить полезные свойства и не дать сгнить укосу, в хозяйстве Червенского района "Рованичи" изменили утрамбовку сенажа. Массу разбавляют сеном и посыпают солью.
Уже меньше чем через месяц хозяйства центрального региона приступят к основным летним работам - жатве. Эстафету начнет рапс, а после подхватят и хлебные культуры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кормовой коктейль по особому рецепту. Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов. Сейчас на полях страны косят...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)