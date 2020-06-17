ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов

17.06.2020 13:02 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кормовой коктейль по особому рецепту. Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов. Сейчас на полях страны косят бобово-злаковые травы: клевер красный, тимофеевку, овсяницу луговую. Чтобы сохранить полезные свойства и не дать сгнить укосу, в хозяйстве Червенского района  "Рованичи" изменили утрамбовку сенажа. Массу разбавляют сеном и посыпают солью.

Уже меньше чем через месяц хозяйства центрального региона приступят к основным летним работам - жатве. Эстафету начнет рапс, а после подхватят и хлебные культуры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кормовой коктейль по особому рецепту. Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов. Сейчас на полях страны косят...
 
Новости дня
Новости экономики
 
4% белорусов никогда не слышали о Евросоюзе, 38% относятся положительно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

16.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
17.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика