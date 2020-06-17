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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов Кормовой коктейль по особому рецепту. Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов. Сейчас на полях страны косят...

Кормовой коктейль по особому рецепту. Дождливая погода вынуждает аграриев искать эффективные способы заготовки кормов. Сейчас на полях страны косят бобово-злаковые травы: клевер красный, тимофеевку, овсяницу луговую. Чтобы сохранить полезные свойства и не дать сгнить укосу, в хозяйстве Червенского района "Рованичи" изменили утрамбовку сенажа. Массу разбавляют сеном и посыпают солью.Уже меньше чем через месяц хозяйства центрального региона приступят к основным летним работам - жатве. Эстафету начнет рапс, а после подхватят и хлебные культуры.