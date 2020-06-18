«Теперь понятно». Банки и правда наживаются на людях?

Источник материала: Tut.by

Интерес Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля к крупному белорусскому банку вынудил некоторых клиентов Белгазпромбанка озадачиться безопасностью своих сбережений. Часть населения, не имеющая к банковскому сектору отношения, задумалась, насколько безопасно держать деньги в банке и зачем эти финансовые структуры вообще нужны. Разбираемся, что из себя представляют банки, откуда у них деньги и зачем им произведения искусства.

Что из себя представляет банк? Банк — это организация, оказывающая финансовые услуги и зарабатывающая на этом деньги. Одна из функций банков заключается в сбережении и преумножении финансов населения и компаний и предоставлении их во временное пользование нуждающимся в деньгах. С одной стороны, есть вкладчик, который, чтобы его деньги не лежали мертвым грузом, несет их в банк. За то, что он доверил хранение своих сбережений банку, последний предлагает вернуть их с процентами. Выплачивая вкладчику проценты за доверие своих денег и пользование ими, банк выигрывает конкуренцию у «матраса». Когда же деньги вкладчиков оказываются в банке, часть из них идет в резерв, а другая часть используется для выдачи кредитов. За эту услугу банк берет с клиентов плату в виде процентов от выданной суммы. Но деятельность банков не сводится только к посредничеству между вкладчиками и кредитополучателями. Банки управляют депозитами и счетами клиентов, совершают транзакции, помогают осуществлять переводы между счетами, платежи, предоставляют услуги обмена иностранной валюты.

Так уж и нужны эти банки… Финансовые услуги друг другу люди оказывают уже тысячи лет. Они одалживали друг другу, помогали сберегать, обменивали одну условную валюту на другую. Но так как все эти действия сопряжены с определенными рисками, то брать их на себя просто так хотят не многие. В начале 1400-х годов начали появляться финансовые организации с функциями банков, которые предоставляли гарантии в сохранности денег и в то же время могли давать в долг немалые суммы. Кстати, самый старый из действующих банков создан в итальянской Сиене в 1472 году. Преимущество банка заключается в возможности оценивать и диверсифицировать риски. Проценты, которые он предлагает по вкладам, будут превышать инфляцию, да и способ хранения там более надежный, чем дома или на предприятии. Кроме того, отдавая деньги в банк, человек получает гарантию возврата своих средств. Законодательство требует, чтобы банки хранили определенный процент своих денег в резерве на случай, если критическая масса вкладчиков вдруг решит в один миг забрать свои сбережения. Сейчас, когда большинство расчетов ведется в безналичной форме, банк помогает бизнесу и населению проводить операции по начислению денег на счета, их переводу на счета работников, партнеров, кредиторов. Экономики стран заинтересованы в банках, потому что они поддерживают спрос — деньгами. К примеру, есть семья, которая хочет купить дом, но своих накоплений ей не хватает. Продолжать снимать жилье и копить на новое накладно, а порой неподъемно. Поэтому люди обращаются за кредитом, и переезжая уже в свой дом выплачивают банку долг и проценты за его пользование. Или фермер, которому предлагают купить участок земли, обрабатывая который он будет больше производить и зарабатывать. Но его сбережений не хватит и на покупку земли, и на технику, и на оплату новым работникам. Он тоже просчитывает варианты и идет в банк. В обоих случаях они покупают то, на что еще не заработали, но благодаря кредиту семья будет иметь больше свободных денег, а значит, больше тратить, а фермер создаст рабочие места и будет больше платить налогов.

Ну-ну, а сколько они на людях зарабатывают? Так как банк — коммерческая структура, его цель очевидна — получать прибыль от своей деятельности. Когда банк только создается, у него есть уставной фонд, чаще всего это деньги акционеров. Эти средства пускаются в оборот. Постепенно по мере роста доверия к банку и его популярности, добавляются средства вкладчиков и держателей счетов. Чем больше людей и компаний имеет счета и вклады в банке, тем больше у него возможностей выдавать кредиты и на этом зарабатывать. То есть один из источников дохода — это кредиты. Проценты по выдаваемым кредитам устанавливаются выше, чем по депозитам, на этой разнице банки и зарабатывают. Второй — комиссионные сборы за пользование карточками, снятие наличных, принятие оплаты каких-то услуг, штрафы, неустойка и пеня за просроченные выплаты. Банки также получают доходы от операций с валютой и ценными бумагами, от дивидендов. Крупнейшими в стране являются государственные банки Беларусбанк и Белагропромбанк. В первом из них хранится 47,9% вкладов физических лиц.

Зачем банкам еще и картины? Арт-объекты, особенно признанные исторически значимыми, — это один из способов инвестиций, и порой довольно выгодный. Если стоимость ценных бумаг зависит от ситуации на финансовом рынке, то произведения известных и почитаемых художников и скульпторов дорожают с каждой новой перепродажей. Покупка картин и скульптур, конечно, не беспроигрышный вариант инвестиций, но она расширяет возможности хранения сбережений и накапливания капитала. Поэтому некоторые банки, впрочем, как и некоторые успешные корпорации, имеют целые галереи всемирно известных и не очень узнаваемых работ художников и скульпторов. Например, немецкий Deutsche Bank владеет около 55 тысячами произведений искусства известных и начинающих мастеров, а Швейцарский банк UBS — более чем 35 тысячами. С другой стороны, создание собственных галерей — это продолжение многовековой традиции. Банкиры в разные времена создавали и поддерживали музеи, материально помогали художникам и выступали меценатами. В наше время эта поддержка часто выражается в приобретении произведений современного искусства и организации выставок. В Беларуси наиболее узнаваемая коллекция картин принадлежит как раз Белгазпромбанку. Также известно собрание Приорбанка, насчитывающее более 700 работ современной белорусской живописи.

Если банки так хорошо живут, почему кредиты дорогие? Банки не работают, исходя из своих желаний, а следуют законам и правилам, установленным Национальным банком. Проценты банков по кредитам зависят в первую очередь от ставки рефинансирования и инфляции. Можно заметить, что вслед за снижением ставки рефинансирования падают проценты в банках, а после ее увеличения, наоборот, растут. Кроме этого процентные ставки всегда выше инфляции. Если ставка по кредиту будет равна или ниже инфляции, банк ничего не заработает. Во многих европейских странах ставки по кредиту ниже 2%, но и ставка рефинансирования Европейского центрального банка с 2016 года равна 0%, а годовая инфляция в еврозоне в мае составила 0,1%. Взимаемый за кредит процент включает издержки на покрытие операционных и других расходов банка, а также премию за риск. Чем больше риски по кредиту, тем выше будет процентная ставка. Ну и, как указано выше, банки, как любая коммерческая организация, нацелены на получение дохода, значит в проценты по кредиту также включена доля прибыли банка за предоставленную услугу.

По телевизору говорили о рентабельности активов банков. Это важно? Рентабельность активов показывает их способность генерировать прибыль. Старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб объясняет: рентабельность активов показывает, насколько эффективны активные операции банка. Рентабельность чистых активов, выданных банком кредитов, остатков денег, купленных ценных бумаг, — это прибыль банка за конкретный период, деленная на величину активов за этот же период. Принято считать этот показатель за год, потому что в течение года рентабельность может сильно меняться. Этот показатель прежде всего интересен акционерам банка, которым выгодно, чтобы банк зарабатывал больше. «У одного банка активов может быть миллиард, а прибыль миллион, а у другого — активов тот же миллиард, а прибыль была два миллиона. Значит, имея столько же активов, второй банк оказался более эффективным и в два раза больше смог заработать», — комментирует эксперт «Альпари Евразия». Рентабельность активов после выплаты налогов в среднем по банковскому сектору по итогам прошлого года составляла 1,63%, рентабельность частных банков была равна 3,97%, государственных — 1,18%, иностранных — 2,26%. При этом самая высокая рентабельность была у средних банков, в среднем 3,20%, у крупных — 1,45%, а у малых — 1,38%.

А если банк банкротится, как он деньги клиентам отдает? Регулирует банковскую деятельность Нацбанк. Он же выдает лицензию на осуществление банковской деятельности, мониторит работу банков и борется с недобросовестными практиками. Сбережения, которые хранят люди и компании в банках, находятся под гарантией государства. Если Нацбанк видит, что коммерческий банк имеет мало ликвидности или рискует не справиться с выплатами своим клиентам, то дает ему рекомендации по исправлению ситуации и, чтобы избежать банкротства, по закону может на время сменить руководство. К примеру, после того, как к Белгазпромбанку возникли вопросы у Комитета госконтроля, Нацбанк назначил там свою временную администрацию «в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов Белгазпромбанка, недопущения ухудшения его финансового состояния». Мы объясняли , почему это произошло. Обеспечением гарантированного возмещения вкладов и счетов физическим лицам в Беларуси занимается Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов. В случае лишения банка лицензии или банкротства агентство занимается возвратом хранящихся в нем денег населения. Так, в 2017 году у БСБ Банка за выявленные нарушения на несколько месяцев отзывали лицензию на работу с физлицами. А обязательства по возврату счетов и депозитов физических лиц на сумму, эквивалентную 3 млн рублей, брало на себя агентство.

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