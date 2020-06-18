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В Минске продолжается конкурсный отбор проектов для финансирования из инновационного фонда Мингорисполкома

18.06.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Передовые технологии и  ноу-хау  на благо экономики города. В столице  продолжается конкурсный отбор проектов для  финансирования из  инновационного фонда  Мингорисполкома. Как сообщили в мэрии,  заявки  принимаются по 2 июля включительно.  Заявителями могут быть  как крупные  высокотехнологичные предприятия, так и представители  малого бизнеса. Одно из основных условий - создание продукции, которой нет в нашей стране и которую будут экспортировать. Это такие области, как  микроэлектроника,  биотехнологии, фармацевтика, информационные технологии.

Инновационный фонд  Мингорисполкома действует уже 7 лет. За это время  финансовой поддержкой  воспользовались более  50 организаций. Кстати, постоянный объем самого фонда - более 100 миллионов рублей.

 
 
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Передовые технологии и  ноу-хау  на благо экономики города. В столице  продолжается конкурсный отбор проектов для  финансирования из  инновационного фонда ...
 
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