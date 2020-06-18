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«Белинвестбанк» ужесточил условия по кредитам «вторички». Объясняем, что изменилось для кредитополучателей

18.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В апреле-мае количество сделок на рынке жилья серьезно сократилось. Одна из главных причин – ужесточение условий кредитования. Некоторые банки изменили условия, другие и вовсе приостановили программы по кредитованию вторичного жилья. «Белинвестбанк» ­– один из немногих, кто до сих пор кредитует «вторичку». Но и он с 17 июня изменил условия, снизив коэффициент платежеспособности. Что это значит для кредитополучателей объяснила специалист сектора ипотечного кредитования группы компаний «Твоя столица» Мария Данилюк.

«Белинвестбанк» ужесточил условия по кредитам «вторички». Объясняем, что изменилось для кредитополучателей
«Белинвестбанк» ужесточил условия по кредитам «вторички». Объясняем, что изменилось для кредитополучателей

– Коэффициент платежеспособности – это главный показатель влияющий на сумму выдаваемого кредита банком. Это соотношение максимальной суммы ежемесячного платежа к доходу заявителя либо доход заявителя плюс доход участников совокупного дохода.

Еще раньше – в мае – изменения по данному коэффициенту внес «Беларусбанк». Тогда банк приостановил выдачу кредитов на вторичный рынок, а на новостройки ужесточил условия: коэффициент платёжеспособности снизился с 0,7 до 0,5; в совокупный доход больше нельзя включать доход близких родственников.  

Если говорить простым языком, то снижение коэффициента до 0,5 означает, что сумма ежемесячного платежа не должна превышать половину дохода кредитополучателя.

С 17 июня в «Белинвестбанке» тоже снизился коэффициент платежеспособности. Здесь ситуация следующая: для кредитополучателя, который рассчитывает исключительно на свой доход, коэффициент платежеспособности снизился с 0,8 до 0,7. Если кредитополучатель привлекает совокупный доход близких родственников, то коэффициент остался неизменным – 0,6. Очевидно, изменения не существенные и коснулись лишь тех, кто берет кредит без привлечения близких родственников в совокупный доход.

Для примера рассмотрим ситуацию на цифрах. За условия берем зарплату в 1000 рублей и отсутствие каких-либо платежей по ранее выданным кредитам, рассрочкам и займам. Так, раньше человек с таким доходом мог претендовать на кредит в 37 тыс. рублей. Сейчас – 32 тыс. рублей. Разница есть, но при желании кредитополучатель имеет возможность подключиться совокупный доход близких родственников и тогда максимальная сумма доступного кредита составит уже 56 тыс. рублей. В вопросе привлечения совокупного дохода, сумма не изменилась.

Напомним, что сегодня многие банки, в том числе «Беларусбанк», приостановили свои кредитные программы. Вариантов у кредитополучателей осталось немного: «Белинвестбанк» и «БПС-банк». Если рассматривать условия, то в «Белинвестбанк» предлагает более привлекательную программу кредитования: процентная ставка 13,61% годовых, срок кредитования – 20 лет, кредитуют до 90% от стоимости квартиры, для обеспечения возврата денежных средств нужны поручители. В «БПС-банк» условия схожи лишь проценты по кредиту ощутимо жестче – 19,99% годовых.

На мой взгляд, это временная мера и в какой-то момент «Белинвестбанк» вернется к предыдущим условиям кредитования вторичного жилья.

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Теги: Минск
 
 
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В апреле-мае количество сделок на рынке жилья серьезно сократилось. Одна из главных причин – ужесточение условий кредитования. Некоторые банки изменили условия,...
 
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