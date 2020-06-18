«Белинвестбанк» ужесточил условия по кредитам «вторички». Объясняем, что изменилось для кредитополучателей

– Коэффициент платежеспособности – это главный показатель влияющий на сумму выдаваемого кредита банком. Это соотношение максимальной суммы ежемесячного платежа к доходу заявителя либо доход заявителя плюс доход участников совокупного дохода.

Еще раньше – в мае – изменения по данному коэффициенту внес «Беларусбанк». Тогда банк приостановил выдачу кредитов на вторичный рынок, а на новостройки ужесточил условия: коэффициент платёжеспособности снизился с 0,7 до 0,5; в совокупный доход больше нельзя включать доход близких родственников.

Если говорить простым языком, то снижение коэффициента до 0,5 означает, что сумма ежемесячного платежа не должна превышать половину дохода кредитополучателя.

С 17 июня в «Белинвестбанке» тоже снизился коэффициент платежеспособности. Здесь ситуация следующая: для кредитополучателя, который рассчитывает исключительно на свой доход, коэффициент платежеспособности снизился с 0,8 до 0,7. Если кредитополучатель привлекает совокупный доход близких родственников, то коэффициент остался неизменным – 0,6. Очевидно, изменения не существенные и коснулись лишь тех, кто берет кредит без привлечения близких родственников в совокупный доход.

Для примера рассмотрим ситуацию на цифрах. За условия берем зарплату в 1000 рублей и отсутствие каких-либо платежей по ранее выданным кредитам, рассрочкам и займам. Так, раньше человек с таким доходом мог претендовать на кредит в 37 тыс. рублей. Сейчас – 32 тыс. рублей. Разница есть, но при желании кредитополучатель имеет возможность подключиться совокупный доход близких родственников и тогда максимальная сумма доступного кредита составит уже 56 тыс. рублей. В вопросе привлечения совокупного дохода, сумма не изменилась.

Напомним, что сегодня многие банки, в том числе «Беларусбанк», приостановили свои кредитные программы. Вариантов у кредитополучателей осталось немного: «Белинвестбанк» и «БПС-банк». Если рассматривать условия, то в «Белинвестбанк» предлагает более привлекательную программу кредитования: процентная ставка 13,61% годовых, срок кредитования – 20 лет, кредитуют до 90% от стоимости квартиры, для обеспечения возврата денежных средств нужны поручители. В «БПС-банк» условия схожи лишь проценты по кредиту ощутимо жестче – 19,99% годовых.

На мой взгляд, это временная мера и в какой-то момент «Белинвестбанк» вернется к предыдущим условиям кредитования вторичного жилья.

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