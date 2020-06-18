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У Полоцкого винзавода, бывшее руководство которого посадили за коррупцию, - новый хозяин
18.06.2020 18:18 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У Полоцкого винодельческого завода, бывшее руководство которого три года назад посадили за коррупцию, появился новый хозяин,
«После длительной работы территория и здания бывшего Полоцкого винодельческого завода были переданы ПТУП „Винный мастер“ под реализацию инвестиционного проекта „Организация производства по выпуску алкогольной продукции“», —
О «Винном мастере» мало что известно. Фирма была зарегистрирована только в марте, ее юридический адрес — кабинет № 3 здания № 36 на улице Сушкова в Полоцке.
В 2015 году было арестовано руководство Полоцкого винодельческого завода — директор, его заместитель и главный бухгалтер. Топ-менеджеров предприятия, которое находилось в коммунальной собственности, обвинили в коррупции.
Спустя менее чем год завод подал заявление о признании его банкротом и предприятию был назначен защитный период.
В 2017 году, через 22 месяца после ареста, бывшее руководства винзавода осудили: бывшего директора приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 9200 рублей, его заместительницу по коммерческим вопросам — к трем годам лишения свободы, а главбуха — к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
Минский предприниматель, который проходил по делу вместе с ними, получил 6,5 лет лишения свободы и штраф в 9200 рублей. Впрочем, в 2019 году против уже сидевшего коммерсанта возбудили еще одно уголовное дело, связанное с Полоцким винодельческим заводом.
Ликвидационное производство по банкротству Полоцкого винодельческого завода было завершено 27 декабря 2019 года. К этому времени удалось за счет имущества должника вернуть чуть более 125 тыс. рублей кредиторам, а также выплатить внеочередные платежи в размере почти 17,5 млн. А почти 10 млн вернуть кредиторам так и не получилось, пишут «ННВ».
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В 2015 году было арестовано руководство Полоцкого винодельческого завода - директор, его заместитель и главный бухгалтер.
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