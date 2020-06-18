У Полоцкого винзавода, бывшее руководство которого посадили за коррупцию, - новый хозяин

Источник материала: Tut.by

У Полоцкого винодельческого завода, бывшее руководство которого три года назад посадили за коррупцию, появился новый хозяин, сообщают «Народные новости Витебска».



Полоцкий винодельческий завод. Фото из инстаграма зампредседателя Полоцкого райисполкома

«После длительной работы территория и здания бывшего Полоцкого винодельческого завода были переданы ПТУП „Винный мастер“ под реализацию инвестиционного проекта „Организация производства по выпуску алкогольной продукции“», — сообщил в Instagram заместитель председателя Полоцкого райисполкома Александр Колодынский.

О «Винном мастере» мало что известно. Фирма была зарегистрирована только в марте, ее юридический адрес — кабинет № 3 здания № 36 на улице Сушкова в Полоцке.

В 2015 году было арестовано руководство Полоцкого винодельческого завода — директор, его заместитель и главный бухгалтер. Топ-менеджеров предприятия, которое находилось в коммунальной собственности, обвинили в коррупции.

Спустя менее чем год завод подал заявление о признании его банкротом и предприятию был назначен защитный период.

В 2017 году, через 22 месяца после ареста, бывшее руководства винзавода осудили: бывшего директора приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в 9200 рублей, его заместительницу по коммерческим вопросам — к трем годам лишения свободы, а главбуха — к трем годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Минский предприниматель, который проходил по делу вместе с ними, получил 6,5 лет лишения свободы и штраф в 9200 рублей. Впрочем, в 2019 году против уже сидевшего коммерсанта возбудили еще одно уголовное дело, связанное с Полоцким винодельческим заводом.

Ликвидационное производство по банкротству Полоцкого винодельческого завода было завершено 27 декабря 2019 года. К этому времени удалось за счет имущества должника вернуть чуть более 125 тыс. рублей кредиторам, а также выплатить внеочередные платежи в размере почти 17,5 млн. А почти 10 млн вернуть кредиторам так и не получилось, пишут «ННВ».