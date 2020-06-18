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«Куда подевались наши деньги?». Держатели облигаций «Грушевского Посада» написали коллективное письмо президенту
19.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Владельцы жилищных облигаций ЖК «Грушевский Посад», который возводит ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), написали коллективное обращение президенту Республики Беларусь, где просят помощи в решении проблемы с долгостроем. «Обращаемся непосредственно к Вам, поскольку иные возможные средства защиты, на наш взгляд, исчерпаны и не приводят ни к какому реальному результату», - сообщают авторы обращения. Документ собрал более 100 подписей (копия имеется в редакции Realt.by).
Напомним, проблемы с возведением ЖК «Грушевский Посад»
Так или иначе, сейчас «Грушевский Посад» стоит «мертвым грузом»
По словам заместителя главы администрации Московского района города Минска Владимира Танкевича, владельцу ЖСК Илье Волоху давали срок на возобновление строительства с первого июня, иначе будет подниматься вопрос об изъятии участка. Однако до сих пор на стройке изменения не произошли. По крайней мере, визуально активность со стороны строителей не наблюдается.
Владельцы жилищных облигаций ЖК «Грушевский Посад», после многочисленных обращений во всевозможные инстанции (запросы и ответы имеются в редакции Realt.by), решили отправить коллективное обращение президенту страны. Обращение подписали более 100 человек.
Далее приводим выдержки из документа:
«Мы, нижеподписавшиеся владельцы жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект» (далее - Застройщик), в высшей мере обеспокоены сложившейся ситуацией со строительством дома №3 и дома №4 Объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями торгово-административного назначения в границах пр. Дзержинского, ул. Щорса» (Далее – Объект) в г. Минске.
Мы полагаем, что со стороны руководства Застройщика, в лице директора управляющей компании Волоха И.П. и других лиц, связанных с данным Застройщиком, в отношении нас совершены противоправные действия мошеннического характера по завладению нашими денежными средствами в особо крупном размере, под предлогом строительства квартир в ЖК «Грушевский Посад».
«В настоящее время работы на указанных секциях не ведутся в связи с отсутствием финансирования» – из ответа администрации Московского района г. Минска №01/2-883 от 13.04.2020г.
Застройщиком проданы все жилищные облигации по четырем секциям жилого дома №3 по генплану еще в 2017–2018 годах. Также проданы жилищные облигации дома №4, на месте которого не ведется никакого строительства. Это десятки миллионов долларов. Хотим отметить, что для выкупа жилищных облигаций денежные суммы по заключенным договорам перечислялись гражданами через банки Республики Беларусь (ОАО «Технобанк», ЗАО «РРБ-банк»). Оплата строящихся квартир (стоимостью за метр квадратный 1100-1300 долларов США по курсу НБ РБ) гражданами произведена в полном объеме (100%) и в установленные соглашениями сроки. «Общая площадь квартир в составе секций №№ 3, 4 жилого дома №3 – 15103,28 кв. метра, из которых реализовано – 14.799 кв. метров» – из ответа Мингорисполкома №6-7-2777/4,5,6 от 04.06.2020г.
"Мы не понимаем, как произошло, что при полном 100% финансировании каждой квартиры (по высокой рыночной цене) не хватает денег их достроить? Куда подевались наши деньги?
Нами были подготовлены и отправлены многочисленные обращения в различные государственные органы. Но, несмотря на наши многократные просьбы провести проверку целевого использования денежных средств, полученных от реализации жилищных облигаций на строительство жилых помещений в составе указанного Объекта, проверка до сих пор не проведена, и нам по этому поводу не предоставлена никакая информация.
Для большинства граждан это единственное жилье, которое они строят за последние деньги. Многие граждане стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий; многие взяли кредиты для постройки квартир, которые выплачивают из последних сил; некоторые несут дополнительные расходы по съему жилья.
Отметим, что сроки строительства указанного Объекта уже продлевались на один год, путем подписания дополнительных соглашений ООО «Жилстройкомплект» с гражданами, строящими квартиры. В действительности, строительство Объекта не ведется с конца 2019 года.
Таким образом, нормативный срок строительства всех четырех секций жилого дома №3 по генплану истек. Срок обращения жилищных облигаций также истек. Ни одна из очередей строительства Объекта не сдана в эксплуатацию. На очереди такая же ситуация с домом №4 Объекта.
Уважаемый Александр Григорьевич, хотим обратить Ваше внимание на то, что с 2019 года по текущий период ООО «Жилстройкомплект» занималось «выводом денег» на иные цели, кроме строительства жилых метров по договорам с держателями облигаций.
Так, через подконтрольных директору ИП и аффилированных лиц производились сомнительного рода сделки по сдаче в аренду самому себе бытовок и так далее, по, вероятно, более чем завышенным ценам, что могло быть обычным «выводом» денежных средств с Объекта.
Однако должностные лица Департамента финансовых расследований не видят в этом ничего необычного и в своих ответах дают заключение, что нет никаких противоправных действий у Ильи Павловича Волоха (в настоящий момент является гражданином Республики Польша) и его возможного аффилированного лица - жены Алеси Волох.
ИП Алеся Петровна Волох (напомним, бывший главбух и ЖСК, и СК ЖСК, а также жена Ильи Волоха) сдавала в аренду «Строительной компании „Жилстройкомплект“» свои транспортные средства и бытовки в Кобрине для возведения «Грушевского Посада» в Минске. Причем больше всего «съедали» транспортные средства. В свою очередь СК ЖСК было лишь субарендатором и отдавало эти транспортные средства и бытовки для «Жилстройкомплекта». Перечисления на Индивидуального предпринимателя Волох А. П. составили 948.555,58 деноминированных рублей (с учетом деноминации курс НБРБ на дату последнего платежа 17.02.2014 составил 0,971 руб.). Итого Алеся Петровна за полгода заработала на сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества $976.885,25».
"При этом, исходя из наличия многочисленных аффилированных лиц у ООО «Жилстройкомплект», подконтрольных И.П. Волоху, а также статуса индивидуального предпринимателя у него самого, а также у его жены, возможна ситуация, когда денежные средства, внесенные будущими жильцами, были вложены И.П. Волохом в сомнительные схемы, приведшие к «выводу денег» в Республику Польша.
В настоящий момент указанные ИП находятся в процедуре банкротства, как и ООО «Строительная компания «Жилстройкомплект»», принадлежавшая ранее Илье Павловичу Волоху.
Также полагаем, что данные схемы могли быть использованы с целью уклонения от уплаты налогов, а также легализации денежных средств, добытых преступным путем, что само по себе является противоправным действием и наносит ущерб интересам Республики Беларусь как государства, а также, в итоге, наносит ущерб простым гражданам Республики Беларусь».
"ООО «Жилстройкомплект» имеет ряд аффилированных юридических лиц, как нам стало известно, которые выдают сомнительное обеспечение для выпуска новых серий жилищных облигаций ООО «Жилстройкомплект». Эти выпуски приводят только к увеличению числа граждан, которые вносят деньги на счет Застройщика и в итоге не получают из обещанного вообще ничего.
При заключении договоров, граждане, не имея возможности проверить намерения Застройщика, попадают под влияние должностных лиц ООО «Жилстройкомплект», которые их убеждают в надежности компании, что, вероятно, не соответствует действительности. Далее же эти граждане не имеют никакого способа повлиять на исполнение Заказчиком своих обязательств добросовестно и в срок, кроме реального обращения к Вам, уважаемый Александр Григорьевич.
Более того, чтобы обойти наложенный на банковский счет ООО «Жилстройкомплект» запрет компетентных органов в связи с неисполнением обязательств по жилищным облигациям перед гражданами, должностные лица Застройщика стали предлагать гражданам заключать договоры залога имущественных прав и принимать денежные средства на другой счет.
Как стало известно, такие договоры есть и в доме №3, и в доме №4, что в свою очередь может привести к тому, что могли быть проданы одни и те же метры будущего жилья несколько раз.
Мы считаем, что эта ситуация не может не отразиться отрицательно на имидже нашего государства в части инвестиционной привлекательности для строительства у нас объектов недвижимости с участием иностранных граждан, а также не может не отразиться на исполнении норм законодательства, в т. ч. Указов Президента Республики Беларусь о недопустимости нарушения исполнения обязательств со стороны юридических лиц Республики Беларусь.
Уже даже граждане соседних государств, приобретшие жилищные облигации у ООО «Жилстройкомплект», пишут на электронных ресурсах о том, что готовы уступать свои облигации коллекторным агентствам для дальнейшего решения вопроса хоть каким-то образом, поскольку иных действенных способов в рамках правового поля, как оказывается, не видят".
"Учитывая вышеизложенное, принимая во внимание критическую значимость данной ситуации для условий жизни, бюджета и личного благополучия более чем 400 семей, просим Вас взять под свой контроль строительство объекта «Многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями торгово-административного назначения в границах пр. Дзержинского, ул. Щорса» в г. Минске, а также разобраться, кто из должностных лиц и на каких основаниях допустил то, что ситуация со строительством Объекта пошла на самотек, а также поручить компетентным органам:
1. Провести комплексную проверку деятельности ООО «Жилстройкомплект» в части мошенничества его должностных лиц, создания «финансовых пирамид», «отмывания» денежных средств, уклонения от уплаты налогов, а также возможного банкротства и ликвидации ООО «Жилстройкомплект» и аффилированных лиц ООО «Жилстройкомплект»;
2. Выяснить, есть ли намерение и способность у ООО «Жилстройкомплект» завершить строительство комплекса «Грушевский Посад»;
3. Уточнить, проводится ли работа по реализации альтернативных вариантов завершения строительства комплекса «Грушевский Посад», не влекущих дополнительных затрат со стороны уже пострадавших владельцев жилищных облигаций, в т.ч. привлечение инвестора, который за счет инвестиционной привлекательности Объекта достроит его без доплат со стороны граждан;
4. Дать ответ, ведется ли надзор и какие конкретно меры были приняты со стороны указанных органов для разрешения ситуации в части исполнения норм законодательства и Указов Президента Республики Беларусь во избежание появления объектов строительства со сверхнормативным сроком строительства в республике;
5. Дать указание принять меры для ускорения выработки решения по завершению строительства путями, не приводящими к образованию для нас дополнительных финансовых затрат;
6. Просим поручить истребовать и изучить материалы проверок Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении деятельности Волоха И.П. в Республике Беларусь, привлечь виновных лиц к ответственности за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей в части надзора за строительством Объекта".
Для справки:
Жилой комплекс «Грушевский Посад» расположен в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Грушевка». В состав комплекса входят четыре каркасно-блочных дома высотой от 18 до 23 этажей. Возводит его крупный столичный застройщик, который берет свои истоки в Кобрине — «Жилстройкомплект» (ЖСК).
ЖСК за все время успел возвести только два дома из комплекса, а после стройка практически полностью остановилась. Сегодня процент готовности секций 1−2 дома №3 по плану застройки составляет 89%. Сдать эти две секции (с учетом множества переносов), по данным официального сайта «Грушевского Посада», обещали в первом квартале 2020 года, который уже закончился.
А вот по данным администрации района, эти две секции должны сдать до конца второго квартала 2020-го. 3−4-я секции этого же дома готовы только на 30%. Эти две секции официальный сайт обещает достроить во втором квартале этого года, а администрация Московского района — до конца этого года. Дом №4 готов только на 4%. Сдача его запланирована на конец 2021 года.
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«Куда подевались наши деньги?». Держатели облигаций «Грушевского Посада» написали коллективное письмо президенту
Владельцы жилищных облигаций ЖК «Грушевский Посад», который возводит ООО «Жилстройкомплект» (ЖСК), написали коллективное обращение президенту Республики...
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