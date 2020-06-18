«Куда подевались наши деньги?». Держатели облигаций «Грушевского Посада» написали коллективное письмо президенту

"Мы не понимаем, как произошло, что при полном 100% финансировании каждой квартиры (по высокой рыночной цене) не хватает денег их достроить? Куда подевались наши деньги?

Нами были подготовлены и отправлены многочисленные обращения в различные государственные органы. Но, несмотря на наши многократные просьбы провести проверку целевого использования денежных средств, полученных от реализации жилищных облигаций на строительство жилых помещений в составе указанного Объекта, проверка до сих пор не проведена, и нам по этому поводу не предоставлена никакая информация.

Для большинства граждан это единственное жилье, которое они строят за последние деньги. Многие граждане стоят на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий; многие взяли кредиты для постройки квартир, которые выплачивают из последних сил; некоторые несут дополнительные расходы по съему жилья.

Отметим, что сроки строительства указанного Объекта уже продлевались на один год, путем подписания дополнительных соглашений ООО «Жилстройкомплект» с гражданами, строящими квартиры. В действительности, строительство Объекта не ведется с конца 2019 года.

Таким образом, нормативный срок строительства всех четырех секций жилого дома №3 по генплану истек. Срок обращения жилищных облигаций также истек. Ни одна из очередей строительства Объекта не сдана в эксплуатацию. На очереди такая же ситуация с домом №4 Объекта.

Уважаемый Александр Григорьевич, хотим обратить Ваше внимание на то, что с 2019 года по текущий период ООО «Жилстройкомплект» занималось «выводом денег» на иные цели, кроме строительства жилых метров по договорам с держателями облигаций.

Так, через подконтрольных директору ИП и аффилированных лиц производились сомнительного рода сделки по сдаче в аренду самому себе бытовок и так далее, по, вероятно, более чем завышенным ценам, что могло быть обычным «выводом» денежных средств с Объекта.

Однако должностные лица Департамента финансовых расследований не видят в этом ничего необычного и в своих ответах дают заключение, что нет никаких противоправных действий у Ильи Павловича Волоха (в настоящий момент является гражданином Республики Польша) и его возможного аффилированного лица - жены Алеси Волох.

ИП Алеся Петровна Волох (напомним, бывший главбух и ЖСК, и СК ЖСК, а также жена Ильи Волоха) сдавала в аренду «Строительной компании „Жилстройкомплект“» свои транспортные средства и бытовки в Кобрине для возведения «Грушевского Посада» в Минске. Причем больше всего «съедали» транспортные средства. В свою очередь СК ЖСК было лишь субарендатором и отдавало эти транспортные средства и бытовки для «Жилстройкомплекта». Перечисления на Индивидуального предпринимателя Волох А. П. составили 948.555,58 деноминированных рублей (с учетом деноминации курс НБРБ на дату последнего платежа 17.02.2014 составил 0,971 руб.). Итого Алеся Петровна за полгода заработала на сдаче в аренду движимого и недвижимого имущества $976.885,25».