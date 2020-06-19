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Лукашенко: Нам удалось сделать шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси
19.06.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Властям страны удалось сорвать масштабный план по дестабилизации ситуации в Беларуси. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.
— Вы видите, что сегодня фокус всех политических интересов сконцентрирован на Беларуси. Как с Запада, так и с Востока. Наблюдая за ситуацией в течение последних суток, я вижу, что активизировались определенные силы, которые начинают интенсивничать, раскачивая ситуацию в стране. Мы это наблюдали, и давно. Но нам все-таки удалось сделать некоторые шаги на опережение и сорвать масштабный план дестабилизации Беларуси (это не шутка и не запугивание) и привести страну к некоему майдану. Такая была цель. Маски сорваны с определенных не только кукол, которые у нас здесь были, но и кукловодов, которые сидят за пределами Беларуси? — цитирует Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
(Будет дополнено)
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Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании в Минске, которое посвящено мерам поддержки реального сектора экономики со стороны банковской системы.
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