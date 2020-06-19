«Раздавай Wi-Fi»: безлимитный интернет там, где ваш дом или дача

Компания А1 представила новую линейку тарифных планов «Раздавай Wi-Fi» для использования мобильного интернета в дата-передающих устройствах в загородных домах, дачных поселках и помещениях. Новые тарифы подойдут для мест, где не проведена фиксированная сеть с домашним интернетом, либо качество ее сигнала не позволяет использовать передачу данных, в том числе для просмотра ТВ в полном объеме.

Тарифные планы «Раздавай Wi-Fi» и «Раздавай Wi-Fi Pro» разработаны специально для пользователей, которым нужно быстро организовать надежный доступ в интернет в частном доме, на даче либо удаленном от города помещении. Оба тарифа предлагают высокоскоростной безлимитный интернет, который отлично подойдет как для домашних, так и для рабочих целей.

Тарифная опция « Раздавай Wi-Fi » включает 75 ГБ интернет-трафика в месяц на полной скорости, после исчерпания которого доступ в интернет продолжит предоставляться на скорости до 1 Мбит/с, которой достаточно для просмотра видео в SD-разрешении, прослушивания онлайн-радио и музыки, а также пользования социальными сетями. Абонентская плата на «Раздавай Wi-Fi» для новых подключений составит 14,90 рубля в месяц.

Тарифная опция « Раздавай Wi-Fi Pro » имеет 2 географические зоны (в зависимости от места жительства абонента). Абонентам географической зоны «1» на тарифе «Раздавай Wi-Fi Pro» доступны 150 ГБ интернет-трафика в месяц на полной скорости, а после исчерпания этого объема – безлимитный интернет на скорости до 2 Мбит/с. Абонентам географической зоны «2» доступен безлимитный интернет без ограничений по скорости и объему. Абонентская плата для абонентов, подключающихся на «Раздавай Wi-Fi Pro», вне зависимости от географической зоны, составит для новых абонентов 29,90 рубля в месяц.

Если пакет исчерпан, а скорости безлимитного интернета недостаточно, чтобы, например, досмотреть фильм, можно снять ограничение по скорости, подключив разовую услугу «Турбокнопка» за 0,90 рубля, которая действует с момента подключения и до 23.59.59 этого же дня.

Для того, чтобы воспользоваться новым предложением компании, понадобится Wi-Fi-роутер со слотом для SIM-карты. Для этих целей А1 предлагает приобрести двухдиапазонный Wi-Fi-роутер А1 Elegance, уникальной особенностью которого является его многофункциональность: роутер используется для подключения интернета фиксированной и/или мобильной сети передачи данных поколения 3G/4G, работающий на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц для раздачи интернета в самые удаленные уголки помещений. А1 Elegance также оснащен встроенным аккумулятором, позволяющим работать в автономном режиме при отключении электричества до 6 часов, а также центром управления датчиками и видеокамерами «А1 умный дом». При подключении на тарифные планы «Раздавай Wi-Fi» IoT-роутер можно приобрести на специальных условиях: единым платежом всего за 299 рублей либо в рассрочку на 11 месяцев за 27,18 рубля в месяц.

Лето на высоких скоростях в доме или на даче от А1!