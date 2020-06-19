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«Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда». Лукашенко встретился с Лавровым

19.06.2020 16:28 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы. 19 июня глава государства встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

Кроме того, президент сегодня провел телефонные с российским коллегой, поэтому Лавров начал со слов: «Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича».

— Это я вам хочу передать (смеется. — прим. ред.), — ответил Лукашенко. — Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда.

— Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед, — отметил Лавров.

— Совершенно верно. Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас — президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас. Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы, — заявил глава государства.

Президент отметил, что «если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами (цитата) и ухудшить наши отношения, это не получится».

— Я с ним (Владимиром Путиным) абсолютно согласен. Если кто-то на это рассчитывает, этого не будет точно, — сказал Лукашенко.

Он уверен, что удастся преодолеть ряд пандемий, включая инфопандемию, экономическую, политическую, нефтяную, газовую пандемии.

— Все это мы преодолеем. Это в наших силах. Мы обсуждали проблемы пандемии. И я вижу, как в России стабилизируется ситуация с лечением людей. Он мне предложил новое лекарство, которое апробировано в Российской Федерации и эффективность показало. Мы, правда, японским аналогом пользуемся, но у вас оно усовершенствовано. Он (препарат. — прим. ред.) эффективность свою показал даже на больших чиновниках в России. Мы попробуем его тоже. Хотя ситуация терпимая. Думаю, что мы справимся. Вместе — тем более", — сказал Лукашенко. Он уже поручил Минздраву заняться вопросом поставки из России этих лекарств и попробовать в лечении.

Лавров отметил, что его визит в Беларусь планировался еще месяц назад, но санитарная обстановка внесла свои коррективы.

— Признателен за прием и сотрудничество, которое нашими внешнеполитическими ведомствами осуществляется на основании одобряемого вами и президентом России плана. Сегодня посмотрим, какие у нас здесь есть достижения. Работа слаженно идет по всем направлениям, во всех международных организациях, — сказал министр.

Он отметил, что сегодня подпишут межправительственное соглашение о взаимном признании виз, что «будет иметь очень позитивное значение для граждан третьих стран, которые посещают Россию и Беларусь, представителей бизнеса, дипломатов, которые одновременно аккредитованы в Москве и Минске».

— Думаю, что это будет очень хорошо воспринято и на деле будет продолжать наше совместное строительство Союзного государства, — подчеркнул Лавров.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что в белорусско-российских отношениях удастся решить имеющиеся проблемы. 19 июня глава государства встретился с...
 
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