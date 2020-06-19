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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый проект по использованию возобновляемой энергии в Минской области В Несвижском районе начал работать парк солнечных батарей. Это проект белорусско-швейцарского предприятия. На площади размером с пять футбольных полей...

В Несвижском районе начал работать парк солнечных батарей. Это проект белорусско-швейцарского предприятия. На площади размером с пять футбольных полей разместились четыре тысячи семьсот пятьдесят солнечных панелей. Вся гелиоустановка сейчас активно аккумулирует энергию, которая будет поступать в общие электросети страны. Кстати, из летних месяцев самый энергонасыщенный именно июнь: это триста шесть часов солнечного сияния. Сам парк построили на месте бывшего аэродрома сельхозавиации.В ближайшей перспективе в Минской области построят еще двенадцать объектов по использованию возобновляемых источников энергии. Среди них и ветроустановки. Суммарная мощность всех - почти одиннадцать с половиной мегаватт.