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Новый проект по использованию возобновляемой энергии в Минской области

19.06.2020 16:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

В Несвижском районе начал работать парк солнечных батарей. Это проект белорусско-швейцарского предприятия. На площади размером с пять футбольных полей разместились четыре тысячи семьсот пятьдесят солнечных панелей. Вся гелиоустановка сейчас активно аккумулирует энергию, которая будет поступать в общие электросети страны. Кстати, из летних месяцев самый энергонасыщенный именно июнь: это триста шесть часов солнечного сияния. Сам парк построили на месте бывшего аэродрома сельхозавиации.

В ближайшей перспективе в Минской области построят еще двенадцать объектов по использованию возобновляемых источников энергии. Среди них и ветроустановки. Суммарная мощность всех - почти одиннадцать с половиной мегаватт.

 
 
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В Несвижском районе начал работать парк солнечных батарей. Это проект белорусско-швейцарского предприятия. На площади размером с пять футбольных полей...
 
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