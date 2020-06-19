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«Люди выражали несогласие». Цепкало высказался о прошедшей акции и избирательной кампании

19.06.2020 20:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Претендент на пост президента, бывший глава ПВТ Валерий Цепкало сдал в избирательные комиссии около 160 тысяч подписей. Последние 1024 подписи он принес лично в районную комиссию по выборам в Минске. После этого претендент на пост президента прокомментировал происходящие во время избирательной кампании события.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Всего мы собрали более 200 тысяч подписей. Отобрали 160 тысяч максимально чистых подписей. Мы их перепроверяли, была создана ревизионная комиссия, которая двойную проверку осуществляла. Для формального прохождения регистрации этого более чем достаточно, — сообщил Валерий Цепкало журналисту TUT.BY.

Учитывая количество и качество сданных подписей, он верит, что будет зарегистрирован в качестве кандидата на пост президента.

Экс-глава ПВТ надеется, что будет зарегистрировано как можно больше кандидатов, чтобы «каждый из нас мог обрисовать проект будущего Беларуси». В связи с этим он не намерен предлагать другим кандидатам сниматься в его пользу.

Он также предполагает, что будет зарегистрирован также Виктор Бабарико, задержанный 18 июня вместе с сыном Эдуардом.

— Я не вижу формальных оснований для отказа, — прокомментировал Цепкало.

— Есть ли у вас опасения касательно собственной безопасности в свете последних событий?

— Я не думаю об этом, — коротко обозначил претендент, подчеркнув, что он с командой намерен дойти до этапа, когда сможет предложить обществу свою программу видения будущего Беларуси.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

О подходе к сбору подписей: «Пора его цифровизировать»

Возможный кандидат в президенты предлагает уходить от практики сбора подписей только вручную в офлайне.

— Мы движемся в сторону информатизации, в сторону удобства жизни для граждан. И надо уходить от практики, где надо руками заполнять подписные листы, где можно сдавать их только в местные избирательные комиссии. Надо переходить к тому, когда у каждого гражданина есть электронная цифровая подпись, есть дополнительная верификация через мобильный телефон. А форма, которая была в прошлом веке, может остаться для людей, которые не пользуются компьютерами, — предлагает он.

Об акции солидарности: «Люди выражали мирное несогласие»

Потенциальный кандидат присутствовал накануне на импровизированной акции солидарности в центре Минска. По его мнению, ее участниками были преимущественно молодые люди, и они таким образом выражали несогласие с действиями властей.

— Мирное, кстати, (это я хотел бы подчеркнуть) несогласие. Это является нормальным конституционным правом белорусских граждан, которое зафиксировано во Всеобщей декларации прав человека. Это была гражданская инициатива снизу, — обозначил Валерий Цепкало.

О предвыборной кампании: «Условия должны быть прозрачные и равноправные»

Цепкало считает своевременным внести изменения в Конституцию и через референдум предложить вернуть ограничения по количеству президентских сроков.

— Также от себя я добавил бы, чтобы действующий президент не мог использовать административный ресурс, чтобы он на период предвыборной кампании передавал все полномочия правительству (в случае выдвижения на повторный срок  — Прим. ред.) и занимался 5 месяцев исключительно своей предвыборной кампанией. Тогда он будет находиться в одинаковых условиях со всеми кандидатами. Это создаст равноправные прозрачные условия для проведения демократических выборов, — предлагает он.

 
Теги: Минск
 
 
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Претендент на пост президента Валерий Цепкало сдал 160 тысяч подписей
 
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