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Без долгов перед работниками и бюджетом - таковы первые результаты работы агропромышленного объединения в Поставском районе

20.06.2020 13:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Одного из семи, что были созданы на Витебщине в конце февраля после подписания Президентом указа "О развитии АПК области". Во главе - крепкие перерабатывающие предприятия. Поставскому молочному заводу дали на попечение 5 убыточных хозяйств. Такая работа призвана помочь слабым стать на ноги, а экономически крепким расширить свою сырьевую базу. Пока предприятия Поставщины лишь наполовину обеспечивают завод молоком. Остальное поступает из других районов страны.

Сегодня Поставский молочный завод загружен на 20 процентов выше нормы. Большую часть продукции реализуют в Российской Федерации.  Куда сегодня плывет озерный край? На что делают ставку? И почему здесь люди не торопятся уезжать из деревни? Смотрите завтра в 21:00 в главной информационно-аналитической программе недели.

 
 
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Одного из семи, что были созданы на Витебщине в конце февраля после подписания Президентом указа "О развитии АПК области". Во главе - крепкие перерабатывающие...
 
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