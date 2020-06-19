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Совещание по мерам поддержки реального сектора экономики и работе банков во Дворце Независимости
19.06.2020 22:08 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБанковскую систему недаром считают кровеносной системой экономики. Но здесь не дадут сфальшивить медики, к которым сейчас особо пристальное внимание - банки и реальный сектор связаны так же, как весь организм со своим сердцем. Мало просто держать в тонусе главную мышцу - важно, чтобы каждый сектор, каждое направление были в хорошей форме.
Именно эту взаимосвязь подчеркнули сегодня на совещании с участием Президента, практически всего экономического блока правительства, плюс Нацбанк. В условиях закрытых внешних рынков именно внутренний банковский ресурс и порядочность финансистов могут и должны поддержать как людей, так и предприятия. Сейчас не время думать о прибыли банков - без устойчивой экономики она будет совсем не долговечной. Отсюда и ключевое поручение - переходить на более мягкую кредитно-денежную политику. Проще говоря, идти навстречу и людям, и предприятиям.
Задача банковской сферы - поддержать восстановление экономикиСмягчение монетарной политики, но жесткий контроль теневых финансовых потоков. В таких рамках действует сегодня главный банк страны и шире - весь банковский сектор. Первое значит, что кредиты станут дешевле, а должникам, попавшим в тяжелую ситуацию в связи с почти глобальным закрытием экономики, помогут. Нацбанк называет это умеренным стимулированием. И это с одной стороны. С другой - жесткость: за движением средств, доходами банков и банкиров, чистоплотностью сделок. И это тоже понятно: одно дело - работать на страну, в которой живешь, и совсем другое - "греть" деньги на каких-нибудь солнечных островах и готовить себе "золотые" отступные.
Понимают ли банки ответственность момента в истории? Да, особенно те, что ровесники белорусского суверенитета. Прошли путь от союзных филиалов до национальных во всех смыслах институтов развития. Так что, если из-за глобального локдауна закрытия границ и экспортных потоков страдают производители, то и кредитующие их банки утягивают пояса. На 15% в среднем снизилась их прибыль к прошлому году. Но сегодня мало просто кредитовать, под чуть упавший процент надо концентрировать ресурсы на главных направлениях, а это поддержка людей и экспортеров. Это, кстати, еще и мировая практика.
Сконцентрировать ресурсы - помочь людямПо словам главы Нацбанка, сегодня к финансовому сектору два основных запроса. От людей - рассрочка кредитов, упали доходы - и банки в основном идут навстречу. У предприятий - перекредитование. Это не значит, что деньги не вернут, это передышка до открытия внешних рынков и получения выручки. И здесь помогает решение Президента значительно увеличить государственные гарантии возврата.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси: "Чаще всего предприятия обращаются по поводу реструктуризации задолженности или кредитования для выплаты зарплаты. Для содействия им в решении этих вопросов создана специальная группа под руководством замглавы Администрации Президента Дмитрия Крутого. Проблемы, конечно, возникают. Они связаны с тем, что есть предприятия с не очень устойчивым финансовым положением. Но по решению Президента выделен лимит государственных гарантий на Br 1,2 млрд. Под эти гарантии решаются проблемы неплатежеспособных предприятий".
Банковская система - не частная "копилка", а инструмент развитияГлавное, что волнует Президента в поддержке предприятий - оперативность кредитов и их размер. Недопустимо, когда финансы становятся удавкой - раз за разом снижаются лимиты, или когда они опаздывают, и разрыв бьет по трудовым коллективам. Пока это, скорее, исключение из правил, но рисковать тысячными коллективами ради банковской отчетности и годовых премий финансистов просто недопустимо.
Есть, конечно, и объективная трудность - внешние кредиторы. Отдельные выжидают: что там после выборов? После все та же спокойная, суверенная и платежеспособная страна - гарантия не хуже банковской.
Тренд на смягчение денежно-кредитной политики - тренд на развитие
Национальная подушка безопасности - золотовалютные резервы - позволяет несколько смягчить кредитные условия.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: "Важно, чтобы банки не то что сократили, пересмотрели свою политику, пошли на уступки, но самое главное деньги должны идти не на проедание, а на создание прибыли. И экономика будет более активно выходить из кризиса".
Это не значит, что деньги начнут давать даром, не адресно или под сомнительные схемы. Это не про Беларусь, именно эту прозрачность и порядочность ценят кредиторы. Вне политики, сугубо экономическая оценка наших возможностей - это хороший заем по евробондам.
Павел Каллаур, Председатель правления Национального банка Беларуси: "По основным направлениям денежно-кредитной политики у нас показатель ЗВР - $7,3 млрд на конец года. Наши оценки показывают, что эта величина будет немного больше. С учетом того, что Минфин успешно разметил евробонды (поступление средств должно состояться 24 июня), задача сохранения золотовалютных резервов вполне реальная".
Главная оценка банка - от его клиентовЕще одна оценка банковской системы - со стороны клиентов, простых белорусов. И тут все далеко от идеала. По-человечески можно понять субъективную предвзятость к тому, кому ты должен деньги. Но и объективных фактов, увы, хватает. Например, расценки за безналичные платежи или эквайринг гораздо выше, чем западнее Бреста.
Меценатство за офшорный счет?Латвийский банк ABLV сегодня сам в центре скандала. Все руководство под подозрением и никто не говорит о политике. В мировой практике бегство от налогов - тяжкое преступление с не менее тяжким наказанием.
Юрий Терех, руководитель бизнес-компании, публицист: "Как стало известно, только через это банк Белгазпромбанк провел в серую или черную около полумиллиарда долларов. Также всплыли торговля кредитами и вымогание взяток. По данным, которые сегодня опубликованы, доля Бабарико в этом была от 25 до 50 процентов. Я даже не знаю, как это комментировать, зачем человеку столько денег, что с ними делать в таком количестве. Подробности неочевидные, я так понимаю, все это будет еще вплывать и публиковаться. Тогда становится понятно, откуда столько денег и на проекты, и на картины с такими теневыми оборотами".
Простой вопрос на совещании задает и Глава государства? За чей счет зарабатывает любой банк - предприятия и люди. Тогда какое же это меценатство, если, судя по документам из Латвии и Кипра, схема офшоров как картина маслом кисти художника-реалиста?
Нацбанк: у банков нет проблем с текущей ликвидностьюПока один выводил деньги в офшоры, большинство банков работало как раз на привлечение валюты в страну. Это тоже показатель доверия к банковской системе и гарантиям государства. В страну, которой не доверяют, деньги не вкладывают.
Павел Каллаур, Председатель правления Национального банка Беларуси: "У нас нет проблем с текущей ликвидностью. Мы готовы при необходимости открыть дополнительные кредитные линии. Кроме того, банкам приходится проводить большую работу по привлечению средств нерезидентов.
Они успешно с этой работой справляются. Средства нерезидентов увеличились с начала года на $300 млн. Есть наработки, и, думаю, до конца года этот показатель будет увеличен. Сейчас он составляет $6 млрд (вместе со средствами Банка развития). Возможно, вырастет на $200-300 млн, что позволит сохранить кредитование экономики в иностранной валюте".
И еще, оживление экономики после пандемии - это забота не только правительства, госсектора, частного бизнеса и власти на местах. Президент настаивает - в современной экономике нужно работать командой, без главного банка страны здесь не обойтись.
Ниже ставка рефинансирования - доступнее кредитыВсе решения в банковской сфере уже приняты. Если метафора про финансы как кровеносную систему экономики верна, то организм реального сектора уверенно восстановится после четырех пандемий. Особенно если обе системы будут работать в одном ритме выздоровления.
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Банковскую систему недаром считают кровеносной системой экономики. Но здесь не дадут сфальшивить медики, к которым сейчас особо пристальное внимание - банки и...
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