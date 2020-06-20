«Хотели, чтобы мы не дышали». Лукашенко - про желающих «уничтожить» страну, пандемию и домики в деревне

Источник материала: Tut.by

Белорусы должны защитить страну от тех, кто «хочет сломать, уничтожить, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ», заявил сегодня Александр Лукашенко. Президент не конкретизировал, речь идет о ком-то конкретном или абстрактном. Александр Лукашенко также в очередной раз высказался про пандемию и покупку белорусами домиков в деревнях, следует из сообщения пресс-службы президента.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Про пандемию

Президент также отметил, что выбранный путь реагирования на пандемию, в частности решение не останавливать производства и экономику, фактически позволило сохранить страну. Александр Лукашенко подчеркнул, что это не бравада, уточняет пресс-служба президента. «Я видел много месяцев тому назад, что от нас хотят. Дело в том, что у нас бы страны уже к этому времени не было. Нам бы принесли доллар или российский рубль…», — сказал Александр Лукашенко на открытия мемориального комплекса памяти сожженных деревень Могилевской области в деревне Борки Кировского района.

«Но мы работаем сегодня, хоть как-то дышим. А хотели, чтобы мы не дышали. Я знаю, чего они хотели. Не получилось. Дальше вы больше поймете, что это правда», — добавил президент.

Про защиту страны

Александр Лукашенко отметил, что главная общая задача — защитить страну. «Нет более мирных людей, чем мы — белорусы. Мы очень страдали в своей истории, практически никогда не были суверенными и независимыми. Эти суверенитет и независимость, в отличие от многих, прежде всего советских, народов, на нас свалились неожиданно. Мы получили 20 с лишним лет тому назад осколок огромной империи. Без руководства, Правительства, денег. Да что без денег — кушать нечего было», — сказал президент.

Он подчеркнул, что, получив независимость, белорусский народ за совершенно короткий промежуток построил красивую, цветущую, тихую и спокойную страну.

«Создавая все это вместе с вами, я думал о том, что не только мы, но прежде всего наши дети должны получить этот клочок земли и жить на ней своим умом без плетки, не в лаптях. Красивыми, спокойными и мудрыми, — отметил президент. — Но я представить не мог, что спустя 75 лет после победы над нацизмом и спустя четверть века после того, как мы начали выстраивать этот тихий и спокойный дом, имя которому — Беларусь, нам снова придется (пусть мирным путем на сегодняшний день) отстаивать этот мир и покой».

«Я никогда не думал, что в Беларуси могут появиться люди, которые хотят сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал наш белорусский народ», — заявил президент

Он заметил, что нет чего-то опасного и страшного на сегодняшний день, какой-то катастрофы, в том числе в сознании людей, но «нам постоянно подкидывают, подбрасывают, нагнетая обстановку».

«Оценивая мои действия и поступки в этот очень опасный момент для суверенитета и независимости страны, хочу, чтобы вы понимали меня. Что предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено. Мы должны сохранить нашу спокойную и мирную страну во имя погибших ради этого, во имя детишек, которые не видели, что такое детский сад, школа. Мы должны сохранить свою страну. И мы ее сохраним», — сказал президент.

Про домики в деревне

Александр Лукашенко также отметил важность того, чтобы люди имели свою землю за городом. «Самое главное — не бросайте землю, живите на земле. Пандемия показала: у кого есть дом в деревне, они стариков повывозили, из Минска особенно, областных центров, — и старики не заболели», — сказал президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в стране много свободных мест в деревнях, возле них, где-то неудобные поля. Президент заявил, что будут даны соответствующие поручения председателям райисполкомов, чтобы эти земельные участки выделили и предложили людям.

Подобный опыт работы уже есть на примере городского поселка Копысь, который хорошо знаком Александру Лукашенко. «Мы показали в Копыси, как надо сделать. Эти свободные участки в деревнях, везде огородим заборчиками, разобьем на участки по 10−15 соток и в интернете выставим. Кто хочет, пожалуйста, по дешевке отдадим людям, чтобы они построили какой-то дом. И этим самым мы удержим неперспективные хутора и деревни», — уверен белорусский лидер.

«Я хочу, чтобы люди, особенно которые живут в городах, имели этот клочок земли. Это ваше богатство», — подчеркнул президент.