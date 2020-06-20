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Правозащитники: Сергей Тихановский будет в карцере до 26 июня

20.06.2020 19:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сергей Тихановский, который сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, будет находиться в карцере до 26 июня. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Вясна" со ссылкой на супруга блогера, претендента в президенты Светлану Тихановскую. Она узнала об этом сегодня, когда пыталась передать ему передачу. 


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Ранее сообщалось, что Сергей Тихановский находится в карцере с 13 июня. Светлана Тихановская отмечала, что ее супруг будут находиться там до 19 июня. На этот период для Сергея, по ее словам, не принимали передачи. 

«Дело Тихановского»

Руководителя инициативной группы Светланы Тихановской Сергея Тихановского и еще девять человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией, а МВД заявило, что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции Ленинского РОВД с целью воспрепятствования их законной деятельности.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов. По информации TUT.BY, обыск длился с трех часов дня до трех часов ночи. Деньги следователи нашли около двух часов ночи во время третьего обыска. Во время первых двух ничего найдено не было.

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным и потребовали его освобождения.

Сергею Тихановскому и еще 10 лицам Следственный комитет предъявил обвинение по ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) Уголовного кодекса Беларуси, действия одного из них дополнительно квалифицированы следствием по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. По «делу Тихановского» в Минске под стражей также содержатся Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Василий Бобровский и Артем Саков.

Кто все-таки проходит по «делу Тихановского» и имели ли они ранее проблемы с законом

15 июня в Бресте задержали Александра Кабанова, пресс-секретаря инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской. До этого более 10 членов инициативной группы Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Как минимум еще один человек — Олег Бобровский — был задержан 7 июня на подъезде к Комаровке. Двое из всех задержанных получили 15 суток ареста, еще несколько членов группы задерживали, некоторых прямо на пикете, а потом отпускали, выписав штраф за мелкое хулиганство.

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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Сергей Тихановский, который сейчас находится в СИЗО № 1 в Минске, будет находиться в карцере до 26 июня. Об этом с сообщает лишенный регистрации правозащитный центр...
 
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