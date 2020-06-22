Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю не изменился и по-прежнему располагается на «круглой» отметке в 1400 $/м2. За последний месяц квартиры на вторичном рынке подешевели в среднем на 1.2%.

Впервые за последние 5 недель отрицательная динамика цен была отмечена на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1317 $/м2.