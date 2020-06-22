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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

22.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю не изменился и по-прежнему располагается на «круглой» отметке в 1400 $/м2. За последний месяц квартиры на вторичном рынке подешевели в среднем на 1.2%.

Впервые за последние 5 недель отрицательная динамика цен была отмечена на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1317 $/м2.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

Нулевая динамика цен на «вторичке» — редкое явление в нынешнем году. Последний раз средний уровень цен оставался неизменным после новогодних праздников. По всей видимости, часть продавцов отвлечена стартом дачного и отпускного сезонов.

С каждой летней неделей количество объявлений, где снизили цену, сокращается. А сами скидки вернулись на уровень, который в последний раз наблюдался в конце февраля - начале марта. В среднем «шаг», на который снижают цену в объявлениях, составляет сейчас $2000.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

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Вторую неделю подряд объём предложения квартир сокращается. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 1.2%, при этом выбор сократился во всех сегментах. Наиболее ощутимым отток объектов оказался у 1-комнатных квартир (-1.6%). Среди районов столицы выделялся Московский, где объём предложения уменьшился на весомые 4.5%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

Для квартир с двумя и тремя комнатами неделя прошла без изменений, немного подешевели «однушки». Изменение цен за последний месяц по-прежнему отрицательное у всех типов квартир.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

В районах города изменение цен на квартиры было разнонаправленным, но в отличие от прошлых недель серьёзных корректировок практически не было. Лишь в Московском районе средний уровень цен изменился более чем на 1%.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

Микрорайонов с положительной и отрицательной динамикой цен на квартиры было примерно поровну. Различия между частями города выглядят на данный момент так:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):

Брест — 816 $/м2 (-0.4%), Витебск — 632 $/м2 (-0.3%), Гомель — 639 $/м2 (без изменений), Гродно — 736 $/м2 (-0.3%), Могилев — 649 $/м2 (+0.1%).

В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 604 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 883 $/м2 (+0.8%), Молодечно — 747 $/м2 (+0.2%), Жодино — 741 $/м2 (-0.4%), Слуцк — 585 $/м2 (-0.3%).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 15 по 22 июня 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
 
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