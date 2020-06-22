|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 15-22 июня 2020 года
22.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Впервые за последние 5 недель отрицательная динамика цен была отмечена на первичном рынке жилья. Средняя цена квартир в новостройках Минска за последнюю неделю снизилась на 0.1% и составляет на данный момент 1317 $/м2.
Нулевая динамика цен на «вторичке» — редкое явление в нынешнем году. Последний раз средний уровень цен оставался неизменным после новогодних праздников. По всей видимости, часть продавцов отвлечена стартом дачного и отпускного сезонов.
С каждой летней неделей количество объявлений, где снизили цену, сокращается. А сами скидки вернулись на уровень, который в последний раз наблюдался в конце февраля - начале марта. В среднем «шаг», на который снижают цену в объявлениях, составляет сейчас $2000.
Вторую неделю подряд объём предложения квартир сокращается. Количество выставленных на продажу объектов за последнюю неделю снизилось на 1.2%, при этом выбор сократился во всех сегментах. Наиболее ощутимым отток объектов оказался у 1-комнатных квартир (-1.6%). Среди районов столицы выделялся Московский, где объём предложения уменьшился на весомые 4.5%.
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация (подробности по ссылке):
В крупных городах Минской области средний уровень цен на квартиры установился на таких отметках: Борисов — 604 $/м2 (-0.2%), Солигорск — 883 $/м2 (+0.8%), Молодечно — 747 $/м2 (+0.2%), Жодино — 741 $/м2 (-0.4%), Слуцк — 585 $/м2 (-0.3%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 15 по 22 июня 2020 года, аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на рынке жилья города Минска:
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)