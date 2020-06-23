Еше один маневр для Беларуси. Россия готовит налоговые льготы для IT-отрасли

Источник материала: Tut.by

Правительство России подготовило налоговые преференции для российских IT-компании. Как пишут « Ведомости », предлагается снизить страховые взносы и налог на прибыль. Эта мера должна послужить хорошим стимулом для возврата российских айтишников на родину, надеются в Кабмине РФ.



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« Ведомости » выяснили, что для российских IT-компаний премьер-министр страны Михаил Мишустин предложил снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль — с 20 до 3%. Кроме того, он предлагает отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных цифровых площадках и дать разработчикам софта возможность получать специальные субсидии.

Налоговый маневр предполагает, что все изменения будут бессрочными, а претендовать на них смогут все российские IT-компании, у которых не менее 90% доходов приходится на продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке, рассказали изданию два федеральных чиновника.

Во сколько бюджету РФ обойдется итоговый варианта маневра, чиновники не говорят, но один из них уточняет, что компенсация для казны уже найдена.

Реформа должна стимулировать экспорт российского софта и поддержать его разработчиков в условиях падающего спроса на внутреннем рынке, объясняют собеседники «Ведомостей». Низкие ставки по страховым взносам уменьшат издержки компаний и увеличат их конкурентоспособность, а сниженный налог на прибыль станет дополнительным аргументом в пользу возвращения IT-компаний, основанных россиянами, из других юрисдикций обратно в страну, рассчитывают власти.

Разработать комплексный налоговый маневр для IT-отрасли президент РФ Владимир Путин поручил 10 июня по итогам совещания о развитии отрасли. Эти меры должны быть включены в общенациональный план восстановления экономики.

В марте IT-компании просили Минкомсвязь включить индустрию в список отраслей, наиболее пострадавших от пандемии и кризиса.

Председатель правления ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров в письме на имя главы правительства Михаила Мишустина предупредили, что в 2020—2021 годах Россию могут покинуть 10−15 тыс. IT-специалистов, отмечает РБК.

До кризиса ряд российских IT-компаний открыли офисы в Беларуси. Этому во многом благоволил лояльный налоговый режим Парка высоких технологий. Резиденты ПВТ освобождены от уплаты НДС и налога на прибыль. Кроме того, работники парка платят подоходный налог по пониженной ставке (9%). При этом резиденты освобождены от уплаты страховых взносов из зарплаты в части доходов, превышающих среднюю по стране месячную зарплату. Ставка налога на доходы зарубежных компаний для членов ПВТ составляет 5%. Помимо этого резидентам облегчена процедура найма иностранных граждан — получение виз на въезд для работы в ПВТ им не требуется.

Не лишним будет отметить, что налоговый маневр в российской нефтяной сфере аукнется Беларуси к 2024 году ростом цен на нефть до мирового уровня.