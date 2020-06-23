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На торгах 23 июня доллар продолжил снижение

23.06.2020 13:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 23 июня прошли очередные торги валютами.

Доллар упал на BYN 0,0056 — до 2,3692 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0139 — до 2,6754 рубля.

Российский рубль вырос на BYN 0,0253 — до 3,4454 белорусского рубля за 100 российских рублей.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар упал на BYN 0,0056 - до 2,3692 рубля.
 
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