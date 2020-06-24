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В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров

25.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров
Наталья Апончук

В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров, сообщила начальник Республиканского волонтерского центра Наталья Апончук во время круглого стола, посвященного Дню молодежи, в пресс-центре БЕЛТА.

«Волонтерское движение в нашей стране — самое масштабное, вызывающее все больший интерес со стороны молодежи. На конец 2019 года в стране насчитывалось более 76 тыс. волонтеров. Это те, кто входит в состав отрядов, сформированных в учреждениях образования, в том числе волонтерского движения БРСМ «Доброе сердце». За четверть века волонтерское движение выросло не только количественно, но и преобразилось качественно, стало системным, организованным», — рассказала Наталья Апончук.

В Беларуси с ноября 2019 года начал работать Республиканский волонтерский центр. «Это уникальная площадка для реализации проектов по объединению волонтеров страны, увеличению числа участников волонтерского движения, привлечения партнеров, оказывающих поддержку проектам и инициативам. Республиканский волонтерский центр оказывает поддержку и помогает в реализации социальных проектов, инициатива которых исходит от самих волонтеров. Например, сейчас мы запустили летний онлайн-лагерь «Юный волонтер». Первую смену планируем открыть 6 июля. Идея принадлежит самим ребятам, которые занимались на онлайн-тренингах. Естественно, мы также работаем с координаторами волонтерской деятельности. В основном это волонтерские центры учреждений образования», — отметила начальник центра.

Кроме того, Республиканский волонтерский центр — организатор республиканского постоянно действующего семинара, во время которого рассматривается развитие волонтерского движения в стране, создание возможностей для самореализации молодых людей через волонтерские проекты.

БелТА

 
 
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Наталья Апончук В Беларуси среди молодежи насчитывается более 76 тыс. волонтеров, сообщила начальник Республиканского волонтерского центра Наталья Апончук во...
 
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