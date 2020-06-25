Юрий Дракохруст. Холод кремлевских стен для Лукашенко

Источник материала: Tut.by

В далекие советские времена западные эксперты делали глубокомысленные выводы об изменениях в политике Кремля, анализируя расстановку членов политбюро на трибуне Мавзолея. Занятие это было неблагодарное и не всегда приводившее к адекватным заключениям.

Юрий ДракохрустОбозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Кандидат физико-математических наук. Автор книг «Акценты свободы» (2009) и «Семь тощих лет» (2014). Лауреат премии Белорусской ассоциации журналистов за 1996 год. Журналистское кредо: не плакать, не смеяться, а понимать. Блог Юрия Дракохруста на сайте «Радио Свобода»

Но и сейчас инструментов для анализа результатов поездки Александра Лукашенко на парад в Москву ненамного больше. Однако детали показательны.

Нет, формально говоря, главу Беларуси с его сыновьями принимали в Москве по первому разряду. Он вместе с сыном Николаем сидел на трибуне ближе всех остальных к Владимиру Путину.

Но видео зафиксировало, как Путин приветствует гостей праздника, пожимая им руки, но не подает руки Николаю Лукашенко. Сын президента уже не ребенок, юношам в его возрасте принято подавать руку. Если не подают, то, как правило, делают это намеренно.

Агентство РИА-Новости сообщило, что во время прогулки высоких гостей по Красной площади и возложения венков к могиле Неизвестного солдата Лукашенко держался поодаль от Путина и не разговаривал ни с ним, ни с другими руководителями государств.

То же агентство сообщило, что президент России коротко поговорил с несколькими главами государств. Лукашенко среди перечисленных собеседников не было.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал , что Владимир Путин и Александр Лукашенко имели возможность пообщаться 24 июня в ходе праздничных мероприятий. Воспользовались ли они ею - не уточняется.



Фото: Reuters

Тот же Песков и посольство Беларуси в РФ посчитали нужным объясниться, что президент Беларуси присутствовал на всех этапах — и на параде, и на возложении венков к могиле Неизвестного солдата, и на приеме, устроенном для гостей президентом России. Ибо Телеграмм-каналы пустили слух, что Лукашенко уехал, не оставшись на приеме.

Такой вот выразительный язык жестов и тела.

Стоит отметить, что были факторы, которые могли бы побудить Путина воздержаться от таких жестов. Они с Лукашенко давно лично не виделись, нельзя сказать, что на праздник в Москву съехались все флаги мира. Представительство на высшем уровне было довольно скромным, из грандов мировой политики не приехал никто, даже не все лидеры стран СНГ, ЕАЭС и ОДКБ приехали. Пандемия, знаете ли. Ну и не только, разумеется.

Исходя из этих соображений лидера союзного государства, приехавшего на праздник со всем семейством, президент России мог бы принять и теплее.

Но не посчитал нужным. Точнее, посчитал нужным принять так, как принял.

Почему? Так сказать, «по совокупности заслуг». Тут и большие сложности в двусторонних отношениях — захват Белгазпромбанка, высылка корреспондента «Первого канала», и многое другое, и личная шпилька (скажем мягко) с суверенным празднованием Дня Победы 9 мая и намеками в этой связи на то, кто истинный наследник Победы.

Ну вот в ответ — холод кремлевской стены.

Далеко идущие выводы из этого делать не стоит. Судя по всему, отношения, в том числе и личные, непростые уже давно. Следует ли из «опалы», продемонстрированной на Красной площади, что Россия, Путин круто поменяли или поменяют свою политику относительно Беларуси? Вообще говоря, нет.

Ритуал соблюден с обеих сторон. В Москву и правда приехали немногие из лидеров стран, приходится ценить и тех, кто приехал. К тому же есть стратегические интересы России, как их видят в Кремле, и на них не очень влияют личные обиды. Ответом на шпильки становятся шпильки и холод, а не удар дубиной.

Политический обозреватель Александр Классковский несколько лет назад написал, что Александр Лукашенко модифицировал пословицу про «ласкавае цяля», которое двух маток сосет, сделав открытие, что «целю» при этом даже не обязательно быть ласковым.

Ну так и с ним обошлись не очень ласково. В порядке взаимности.

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