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В Новогрудке планируют построить производство по утилизации отходов полимеров

26.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В Новогрудке планируют построить производство по утилизации отходов полимеров

Новый экологический проект, объединяющий Новогрудский, Кореличский, Ивьевский и Дятловский районы, с прошлого года реализуется Европейским союзом и местными властями. Цель его – усовершенствовать систему отдельного сбора отходов с их дальнейшей переработкой и повысить уровень образованности населения по вопросам экологии и энергосбережения, пишет «Новае жыццё».

«Создание потенциала для полной утилизации твердых бытовых отходов для устойчивого развития 4 районов Гродненской области с введением инициативы государственно-частного партнерства и разработкой образовательных программ для учреждений образования и населения» – это уже шестой проект, реализуемый по инициативе и с активным участием уроженца Новогрудчины Владимира Кузьмича. Благодаря международной технической помощи в городе реализован ряд энергоэффективных экологических инициатив. На территории больницы появилась солнечная станция, построена линия сортировки бытовых отходов возле д. Бретянка, приобретены новые мусоровозы и контейнеры для сбора отходов и другие.

В Новогрудке планируют построить производство по утилизации отходов полимеров

– Новый проект предусматривает создание линии по утилизации отходов полимеров, где путем рециклинга будут производиться гранулы, которые могут использоваться для производства изделий из пластмассы, – подчеркнул Владимир Кузьмич. – Сейчас идет разработка обоснования инвестиций, определяется состав оборудования, дополнительно будет разработан бизнес-план проекта. Планируется, что новая линия будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Также будет разработано технико-экономическое обоснование для компостирования биофракций отходов сельхозпроизводства, пищевых предприятий, бытовых отходов для выработки биогаза.

Чтобы загрузить производственные мощности новой линии, будет организован отдельный сбор отходов в четырех районах. И если в Новогрудке в этом плане сделано многое, то нашим соседям еще необходимо будет наладить процесс сортировки и сбора отходов. Кроме того, планируется усовершенствовать и модернизировать материально-техническую базу и инфраструктуру для раздельного сбора мусора, привлечь дополнительные инвестиции для работы в этом направлении.

– Во-первых, будет разработан план сбора пластика, – подчеркнул Владимир Владимирович. – Сейчас решается вопрос с размещением существующих и новых контейнеров и их обслуживанием службами жилищно-коммунального хозяйства. В рамках проекта планируется закупить мусоровоз и новые контейнеры для четырех районов. Общий объем инвестиций составит около 740 тысяч евро, из них доля европейских партнеров – около 90 процентов.

По мнению Владимира Кузьмича, не менее важное направление проекта – широкая образовательная и просветительская работа с различными группами населения. Основной упор будет сделан на широкую разъяснительную работу по обращению с отходами, а также обучение различных социальных групп через распространение учебно-методических пособий, буклетов, проведение различных мероприятий. Большой акцент – на детей и молодых людей, ведь их привычки еще в стадии формирования. Сейчас ведется разработка учебных курсов и программ для детей и школьников, учебно-методической литературы для учебно-консультационного центра. Предусмотрено даже издание книги сказок для детей Михаила Зизюка.

 – Новый проект позволит снизить нагрузку на экологию в районах, организовать эффективную деятельность по утилизации полимерных отходов, создать новые рабочие места, – подытожил Владимир Кузьмич. – Однако его реализация невозможно без поддержки местной власти и активного участия населения районов. Мы все должны понять: важно уже сегодня изучать и внедрять энергоэффективные технологии, делать целенаправленные шаги по распространению «зеленой» экономики.

#экономика #экология #переработка мусора

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Новый экологический проект, объединяющий Новогрудский, Кореличский, Ивьевский и Дятловский районы, с прошлого года реализуется Европейским союзом и местными...
 
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