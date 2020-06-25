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Беларусь отказала Украине в экстрадиции экс-банкира из окружения Януковича

25.06.2020 14:12 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Беларусь отказала Украине в экстрадиции бывшего председателя правления банка «Киевская Русь» Виктора Братко. Об этом сообщает «Радио Свобода».


Фото:pravda.com.ua

В 2016 года Братко обвинили в выводе более 44 миллионов долларов. По версии следствия, он продал два офисных здания в Киеве и во Львове, которые были внесены в банк в качестве залога. Продажу бизнесмен совершил за день до того, как в банке ввели временную администрацию.

В итоге Виктора Братко объявили в международный розыск. Спустя два года банкира задержали и поместили под стражу в Беларуси. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, по решению заместителя прокурора Минска он был освобожден, поскольку Департамент гражданства и миграции Министерства внутренних дел Беларуси предоставил ему статус беженца.

Позднее Интерпол исключил Виктора Братко из международного розыска.

В конце мая 2020 года из постановления Печерского райсуда Киева стало известно, что Беларусь предоставила экс-банкиру статус беженца, так как в Украине его преследуют по политическим мотивам.

Суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет, в двухмесячный срок.

Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Виктора Братко и предъявить обвинения или закрыть дело, отмечает lb.ua.

По данным украинских СМИ, банк «Киевская Русь» активно наращивал активы при президенте Викторе Януковиче. Банк связывали с тогдашними главой «Нафтогаза» Евгением Бакулиным и министром энергетики Юрием Бойко. Впоследствии выяснилось, что в банке были зарегистрированы все счета «Нафтогаза».

Стоит отметить, что в сентябре 2015 года в Минске неожиданно открылась крупнейшая частная галерея. Одним из владельцев «Дома картин» оказался экс-председатель правления «Государственной продовольственно-зерновой корпорации» Украины Игорь Якубович, который на родине был объявлен в розыск. Впрочем, в 2017 году беглый соратник Януковича закрыл минскую галерею.

 
Теги: Минск
 
 
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В 2016 года Братко обвинили в выводе более 44 миллионов долларов. По версии следствия, он продал два офисных здания в Киеве и во Львове, которые были внесены в банк в...
 
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