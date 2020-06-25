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Беларусь отказала Украине в экстрадиции экс-банкира из окружения Януковича
25.06.2020 14:12 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Беларусь отказала Украине в экстрадиции бывшего председателя правления банка «Киевская Русь» Виктора Братко. Об этом сообщает «
В 2016 года Братко обвинили в выводе более 44 миллионов долларов. По версии следствия, он продал два офисных здания в Киеве и во Львове, которые были внесены в банк в качестве залога. Продажу бизнесмен совершил за день до того, как в банке ввели временную администрацию.
В итоге Виктора Братко объявили в международный розыск. Спустя два года банкира задержали и поместили под стражу в Беларуси. Через три месяца после задержания, 9 ноября 2018 года, по решению заместителя прокурора Минска он был освобожден, поскольку Департамент гражданства и миграции Министерства внутренних дел Беларуси предоставил ему статус беженца.
Позднее Интерпол исключил Виктора Братко из международного розыска.
В конце мая 2020 года из
Суд обязал следствие завершить расследование против Братко, которое длится уже более 4 лет, в двухмесячный срок.
Адвокаты экс-банкира отказались указать, чем он занимается в Беларуси и в каком городе сейчас живет. По их словам, у следователей было достаточно времени, чтобы собрать доказательства вины или невиновности Виктора Братко и предъявить обвинения или закрыть дело, отмечает
По данным
Стоит отметить, что в сентябре 2015 года в Минске неожиданно открылась крупнейшая частная галерея. Одним из владельцев «Дома картин»
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В 2016 года Братко обвинили в выводе более 44 миллионов долларов. По версии следствия, он продал два офисных здания в Киеве и во Львове, которые были внесены в банк в...
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