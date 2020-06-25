ИМНС перечислила условия для получения налоговых льгот при производстве инновационной и высокотехнологичной продукции

Источник материала: Полесская правда



В последние годы высокотехнологичное производство стало ключевым фактором повышения конкурентоспособности национальных экономик и условием высокого жизненного уровня населения стран. Способность государства создавать и внедрять инновации и развивать высокие технологии определяет уровень развития его экономики, финансовую стабильность, а также место в мировой социально-экономической системе. На современном этапе экономического развития, когда поиск путей эффективности производства является одним из ключевых заданий, роль инноваций приобретает не только особенную важность, но и исключительную роль в повышении эффективности использования ресурсов. Особенный вес приобретают высокотехнологичные отрасли и новейшие типы производства.

Как сообщили корреспонденту pinsknews.by в инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Пинскому району, в целях стимулирования инвестиционной и инновационной активности организаций и реализации инновационных проектов Республики Беларусь налоговым законодательством предусмотрен ряд налоговых льгот для организаций, которые производят инновационную и высокотехнологичную продукцию.

«В настоящее время в стране действует механизм освобождения организаций от налогообложения налогом на прибыль прибыли, полученной от реализации инновационных товаров собственного производства, включенных в Перечень инновационных товаров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 05.12.2013 N1042. К таким товарам относятся, например, изделия из графита, центрифуги, используемые в лабораториях, цветные мониторы, моторные транспортные средства специального назначения и иные товары, поименованные в данном перечне», – рассказали в ИМНС по Пинскому району.

При этом инновационная продукция должна быть произведена в период действия сертификата продукции собственного производства, выданного в установленном порядке, а дата реализации должна приходится на период, в течение которого такие товары содержатся в Перечне инновационных товаров Республики Беларусь.

«Важным условием является то, что указанная продукция должна быть не только новой, но и разработанной на основании новых изобретений. Кроме этого, организации необходимо обеспечить раздельный учет товаров, на которые выдан сертификат продукции собственного производства, произведенных в период его действия,» – отметили в инспекции.

Освобождается от налогообложения и прибыль организаций, полученная от реализации товаров собственного производства, которые являются высокотехнологичными.

Льгота применяется при условии включения товаров в Перечень высокотехнологичных товаров Республики Беларусь, утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.06.2012 N574. Это такие товары как, антибиотики, лекарственные средства, состоящие из смеси двух или более компонентов, оборудование для фильтрования или очистки воды и другие товары в соответствии с номенклатурой данного перечня.

Для того, чтобы воспользоваться льготой в виде освобождения от налога на прибыль, доля выручки от реализации высокотехнологичных товаров должна составлять более 50% общей суммы выручки организации. При этом товары должны быть изготовлены в период действия сертификата продукции собственного производства, а организация должна обеспечить раздельный учет товаров собственного производства, изготовленных в период действия сертификата продукции собственного производства.

«Если доля выручки от реализации высокотехнологичных товаров составляет не более 50% общей суммы выручки, прибыль от реализации высокотехнологичных товаров собственного производства облагается не по ставке 18%, а по льготой ставке 10%. В целях применения льготы или ставки 10% организации представляют в налоговый орган по месту постановки их на учет копию сертификата продукции собственного производства», – подытожили в ИМНС по Пинскому району.