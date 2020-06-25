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Белорусам будет проще проверить информацию о наличии лицензии — Минэкономики

26.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Белорусам будет проще проверить информацию о наличии лицензии — Минэкономики
Фото из архива

Белорусам будет проще проверить информацию о наличии лицензии. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Елена Перминова, комментируя создание Единого реестра лицензий, которое предусмотрено постановлением Совмина от 24 июня 2020 года №365.

«Для подтверждения наличия лицензии сегодня лицензиату необходимо представлять потребителю или контрагенту ее копию. Конечно, найти перечень лицензиатов по конкретной деятельности можно на официальном сайте лицензирующего органа, но, откровенно говоря, иногда это непросто, далеко не везде организован поиск», — отметила Елена Перминова.

С 1 июля 2020 года подтвердить наличие лицензии можно будет с помощью Единого реестра лицензий через единый портал электронных услуг по адресам license.gov.by и лицензия.бел. Лицензиата можно отыскать по названию, месту нахождения, виду деятельности.

«Думаю, реестр упростит работу лицензиатам и будет удобен для потребителей лицензируемых работ и услуг. Следующим шагом в направлении цифровизации лицензирования и административных процедур в целом будет отказ от выдачи бумажных лицензий и переход к реестровому подтверждению прав. Соответствующие нормы мы закладываем в разрабатываемом законе о лицензировании», — добавила Елена Перминова.

Внедрение реестра обеспечит прозрачность информации о наличии лицензии, внесении изменений и (или) дополнений, приостановлении, возобновлении, прекращении действия и ее аннулировании. Также это даст возможность использовать единое информационное пространство для сбора, обработки, хранения и предоставления актуальной информации, необходимой для лицензирования.

БелТА

 
 
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Фото из архива Белорусам будет проще проверить информацию о наличии лицензии. Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель министра экономики Елена
 
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