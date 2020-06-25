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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Johnson&Johnson заплатит истцам два миллиарда долларов Суд американского штата Миссури обязал Johnson&Johnson выплатить два миллиарда долларов по иску о детской присыпке. Заявители – а это два десятка семей - утверждали, что...

Суд американского штата Миссури обязал Johnson&Johnson выплатить два миллиарда долларов по иску о детской присыпке. Заявители – а это два десятка семей - утверждали, что продукт компании вызывает рак. В составе детской присыпки и других товаров на основе талька обнаружен асбест, который и вызывает онкологию. Разбирательство идет с 2018 года. Всего против компании подано 19 000 исков с требованием компенсаций. Есть данные, что Johnson&Johnson знают о примесях асбеста в тальке еще с конца 50-х годов. В мае производитель сообщил о прекращении продаж детской присыпки и еще почти сотни наименований товаров в США и Канаде.