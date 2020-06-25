Минфин: общий объем заимствований с начала года превысил $1,5 млрд

Юрий Селиверстов. Фото Минфина

Общий объем заимствований на внутреннем и внешнем рынках с начала года превысил $1,5 млрд. Об этом сегодня в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр проинформировал о реализации планов по заимствованию на сумму более $1,5 млрд. «Весной мы привлекли ресурсы на Московской бирже, на внутреннем рынке. Общий объем заимствований — около $300 млн», — рассказал он.

Кроме того, по словам Юрия Селиверстова, буквально на прошлой неделе «обеспечена реализация сделки по размещению евробондов на Лондонской бирже на сумму $1,25 млрд». «Из них $750 млн — десятилетние заимствования, $500 млн — пятилетние», — уточнил он.

В планах также привлечение с участием российских банков на внутреннем рынке около $500 млн, добавил Юрий Селиверстов.

БелТА