﻿ Минфин: общий объем заимствований с начала года превысил $1,5 млрд. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минфин: общий объем заимствований с начала года превысил $1,5 млрд

25.06.2020 — Новости Экономики | Полымя  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полымя

Минфин: общий объем заимствований с начала года превысил ,5 млрд
Юрий Селиверстов. Фото Минфина

Общий объем заимствований на внутреннем и внешнем рынках с начала года превысил $1,5 млрд. Об этом сегодня в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, сообщил министр финансов Юрий Селиверстов, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр проинформировал о реализации планов по заимствованию на сумму более $1,5 млрд. «Весной мы привлекли ресурсы на Московской бирже, на внутреннем рынке. Общий объем заимствований — около $300 млн», — рассказал он.

Кроме того, по словам Юрия Селиверстова, буквально на прошлой неделе «обеспечена реализация сделки по размещению евробондов на Лондонской бирже на сумму $1,25 млрд». «Из них $750 млн — десятилетние заимствования, $500 млн — пятилетние», — уточнил он.

В планах также привлечение с участием российских банков на внутреннем рынке около $500 млн, добавил Юрий Селиверстов.

БелТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юрий Селиверстов. Фото Минфина Общий объем заимствований на внутреннем и внешнем рынках с начала года превысил $1,5 млрд. Об этом
 
Новости дня
Новости экономики
 
«Устные договоренности достигнуты». Кто все-таки будет достраивать ЖК «Вяселка» под Минском?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

24.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
25.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика