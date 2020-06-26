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В швейцарском банке опровергли информацию о том, что у них есть счета Виктора Лукашенко на 840 млн долларов
26.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В швейцарском банке Credit Suisse нет счетов Виктора Лукашенко. Об этом
Информацию о том, что у его старшего сына есть деньги в швейцарском банке, напомним, прокомментировал президент.
— Сегодня мне доложили (хотя это было давно, никто не докладывал), что у одного из моих сыновей в Швейцарии 840 млн долларов. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет. И наглецы печатают документ, где 800, там на иностранном языке, но там нет печатей, ничего, —
Ранее в социальных сетях был опубликован якобы скриншот выписки из швейцарского банка Credit Suisse, на котором указывались счета на имя Виктора Лукашенко.
— Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы Швейцарии, — заявили РИА «Новости» в банке.
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В швейцарском банке опровергли информацию о том, что у них есть счета Виктора Лукашенко на 840 млн долларов
«Снимок экрана (выписка из системы электронного банка) является подделкой. Credit Suisse не имеет каких-либо клиентских отношений с этим человеком. Мы проинформировали...
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