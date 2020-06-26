Адвокат Купреевой: Проблем с водой у нее нет, возмущена происходящим, но не теряет присутствия духа

Источник материала: Tut.by

Подруга семьи Виктора Бабарико Светлана Купреева, задержанная по «делу Белгазпромбанка», чувствует себя нормально, на условия содержания не жалуется, рассказал TUT.BY ее адвокат Евгений Пыльченко, который смог впервые посетить свою подзащитную в СИЗО КГБ.



Фото: Facebook/Светлана Купреева

До 25 июня в СИЗО КГБ не пускали адвокатов, ссылаясь на эпидемиологическую обстановку. 26 июня Евгений Пыльченко смог встретиться со Светланой Купреевой.

— Светлана возмущена происходящим, но не теряет присутствия духа. Условия у нее в целом обычные для СИЗО. Она получила передачи, в том числе с водой, поэтому проблема воды у нее на данный момент не стоит. Ей поступили деньги, которые почтовым переводом отправили близкие, теперь может покупать вещи первой необходимости прямо в СИЗО. Из основных проблем — до сих пор не решился вопрос с книгами, в передачах книги не принимают, из библиотеки СИЗО не выдали, так что пока ей нечего читать, кроме процессуальных документов. Рада поддержке — и от близких, и от общества; волнуется за маму; переживала за избирательную кампанию и поэтому очень воодушевилась, узнав, что подписные листы удалось подать, и при том в таком значительном количестве, — рассказал Пыльченко.

Напомним, 25 июня Минский городской суд отклонил жалобу адвоката Светланы Купреевой Евгения Пыльченко по поводу законности и обоснованности заключения под стражу. Купреева остается в СИЗО КГБ.

Светлана Купреева была задержана 11 июня и помещена в СИЗО КГБ сначала в качестве задержанной, а с 13 июня — заключенной под стражу. В прошлый четверг Купреевой было предъявлено обвинение , то есть под стражей ее могут держать еще полтора месяца, а дальше возможно продление.