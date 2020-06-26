На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м

Предыдущая проектная декларация по реализации квартир в ЖК "Антоновский квартал" была опубликована в конце мая. Тогда застройщик предлагал к долевому строительству 22 квартиры от $ 1080 за "квадрат" в 19-этажном доме первой очереди.

Сегодня в продажу выставили квартиры в доме №1.2. Это 16-этажная «свечка» серии М464-М-16. Новостройка рассчитана на 79 квартир,по 5 на этаже. Строительство дома стартовало 15 июня 2020 года, сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид».