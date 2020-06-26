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На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м

26.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

ЖК «Антоновский квартал» — новый проект компании «БелАТЭП». Комплекс из нескольких многоэтажек строят на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко от Антоновского парка и станции метро «Пролетарская». 25 июня застройщик открыл продажу квартир в новостройке №1.2, цены стартуют от $ 1100 за квадратный метр. Проектная декларация опубликована в газете «Звязда».

На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м
Фото: antonovsky.by

Предыдущая проектная декларация по реализации квартир в ЖК "Антоновский квартал" была опубликована в конце мая. Тогда застройщик предлагал к долевому строительству 22 квартиры от $ 1080 за "квадрат" в 19-этажном доме первой очереди.

Сегодня в продажу выставили квартиры в доме №1.2. Это 16-этажная «свечка» серии М464-М-16. Новостройка рассчитана на 79 квартир,по 5 на этаже. Строительство дома стартовало 15 июня 2020 года, сдать объект в эксплуатацию планируется в сентябре 2021 года. Генеральным подрядчиком проекта выступает «Мапид».

На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м
ФОТО: antonovsky.by
На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м
Фото: antonovsky.by

Технические характеристики

Наружные стены дома — из сборных трехслойных железобетонных панелей толщиной 400 мм с эффективным утеплителем. Внутренние — из железобетонных панелей толщиной 160 мм. Перегородки – блоки ячеистого бетона (СТБ 1117-98) толщиной 100 мм. В составе стеновых конструкций, разделяющих смежные квартиры, имеются сдвоенные перегородки из ячеистого бетона толщиной 100 мм каждая с заполнением зазора между ними минераловатными плитами толщиной 40 мм с последующим оштукатуриванием толщиной 20 мм. Перекрытия выполняются из железобетонных плит толщиной 160 мм. Высота помещений жилого дома (от пола до потолка) — 2,64 м. Проектом предусмотрены техподполье.

В доме будет сквозной подъезд, теплый технический чердак, пассажирские лифты грузоподъемностью 400 кг и 630 кг и подъемник для физически ослабленных лиц. Во всех квартирах будут остекленные лоджии.

На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м
Фото: antonovsky.by
На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м
Фото: antonovsky.by
На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м
Фото: antonovsky.by

Цены и планировки

Общее количество квартир — 79: 31 однокомнатных, 17 двухкомнатных и 31 трехкомнатных. Сегодня на продажу выставлено только 10 «двушек» (59,81 м2) и 10 «трешек» (от 75,06 м2 до 75,31 м2). Двухкомнатные квартиры при 100% оплате обойдутся по 1170 за «квадрат», трехкомнатные — $ 1100 за квадратный метр.

При оплате в рассрочку цена «квадрата» будет выше: $ 1210 – для двухкомнатных квартир и $ 1130 – для «трешек». Первоначальный взнос составляет 30 % от стоимости объекта долевого строительства, оставшаяся сумма выплачивается в соответствии с графиком платежей, являющимся приложением к договору.

На продажу выставили 20 квартир в ЖК «Антоновский квартал». Цены стартуют от $ 1100 за кв.м

 
Теги: Минск
 
 
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ЖК «Антоновский квартал» — новый проект компании «БелАТЭП». Комплекс из нескольких многоэтажек строят на пересечении улиц Стрелковой и Рыбалко в Минске, недалеко...
 
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