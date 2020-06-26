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Дочь Бабарико: Он сказал, Маша я знаю что нужно делать. И что я скажу внукам? Знал и побоялся?

26.06.2020 18:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Я всегда знала, но сейчас мне очень приятно, что нас окружает столько добрых и светлых людей. Верю, что вы не дадите в обиду моего папу и брата, и всех тех, кто несправедливо пострадал», — заявила дочь Виктора Бабарико Мария в стриме на youtube.


Виктор и Эдуард Бабарико. Фото: избирательный штаб Бабарико

— Чувство благодарности людям, которые не остались в стороне меня переполняет. Это впечатления от адвокатов, которые самоотверженно защищают моего папу и брата, ребят из штаба — энергичных, светлых, смелых. Спасибо тем, кто записался в инициативную группу (про проведению референдума", и тем, кто следит за домом, за собаками и за кошкой Сонькой, — сказал Мария.

Она также высказалась по поводу обвинений, предъявляемых отцу и брату.

— Мне обидно, что кто-то может считать своих людей настолько глупыми, что они не могут восстановить причинно-следственные связи. Не понимаю, почему адвокатам запрещено что-либо сообщать, а в прессе идут голословные обвинения, и идут по нарастающей — от неуплаты налогов до создания некой преступной организации. Сговор мира против Беларуси.

Мария рассказала и про то, как принималось решение о выдвижении Виктора Бабарико в президенты.

— Мы в семье все решения принимаем совместно. В конце прошлого года я поняла, что он задумывается об этом всерьез.

Она процитировала отца, сказавшего: «Маша я знаю что нужно делать. И что я скажу внукам? Я знал, и я побоялся?»

Мария также вспомнила мысль Стив Джобса:

— Невозможно соединить точки своей судьбы наперед. Нужно верить, что они соединяться. И я понимаю, что все события шли к этому моменту. И у меня есть уверенность — все будет хорошо.

Она выразила слова поддержки всем тем, кто оказался в такой же ситуации, как она.

 
 
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«Я всегда знала, но сейчас мне очень приятно, что нас окружает столько добрых и светлых людей. Верю, что вы не дадите в обиду моего папу и брата, и всех тех, кто...
 
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