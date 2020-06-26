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142 зарядные станции для электрокаров до конца года будут построены в Беларуси

26.06.2020 20:05 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сегодня рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич в Могилеве, знакомясь с модернизацией энергосистемы регионов. Сейчас в стране насчитывается порядка четырехсот машин, работающих на альтернативном источнике энергии. Среди планов - реконструкция электрических сетей, исходя из запросов населения и перевода домовладения на электроотопление. За год  принято свыше 17 тысяч таких заявок. Их количество увеличивается. О достижениях отрасли говорилось на встрече с коллективом Могилевской ТЭЦ-1. Как отметил министр энергетики, удалось многое. 
 
Теги: Могилев
 
 
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Об этом сегодня рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич в Могилеве, знакомясь с модернизацией энергосистемы регионов. Сейчас в стране насчитывается...
 
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