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142 зарядные станции для электрокаров до конца года будут построены в Беларуси
26.06.2020 20:05 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTОб этом сегодня рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич в Могилеве, знакомясь с модернизацией энергосистемы регионов. Сейчас в стране насчитывается порядка четырехсот машин, работающих на альтернативном источнике энергии. Среди планов - реконструкция электрических сетей, исходя из запросов населения и перевода домовладения на электроотопление. За год принято свыше 17 тысяч таких заявок. Их количество увеличивается. О достижениях отрасли говорилось на встрече с коллективом Могилевской ТЭЦ-1. Как отметил министр энергетики, удалось многое.
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Об этом сегодня рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич в Могилеве, знакомясь с модернизацией энергосистемы регионов. Сейчас в стране насчитывается...
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